Portugal y Francia comienzan a vacunar a niños de 5 a 11 años contra COVID-19

Portugal, país con uno de los niveles de vacunación más elevados del mundo, inició este sábado (18.12.2021) su campaña para inmunizar a los niños de entre 5 y 11 años y sigue de esta forma los pasos de otros países europeos para frenar el avance de la variante Ómicron.

Cerca de 60.000 niños, de los 640.000 de esta franja de edad, estaban inscritos para recibir a partir de este fin de semana una primera dosis del inmunizante pediátrico de BioNTech/Pfizer.

El primer ministro, Antonio Costa, ya había explicado el viernes que la progresión del nuevo coronavirus era más fuerte "entre los niños no vacunados y sus padres". Con 88,9% de su población inoculada, Portugal tiene la segunda tasa de vacunación más elevada del mundo, según la base de datos de Our World in Data.

Asimismo, Francia empezará a vacunar también a los menores de entre 5 y 11 años a partir del miércoles "si todo va bien", anunció el ministro de Salud este sábado. "Si todo va bien, el 22 (de diciembre) empezaremos la vacunación de los niños en los centros adaptados" para menores, declaró Olivier Véran a la emisora France Inter.

Preguntado por el retraso de la medida respecto a otros países, Véran dijo que "Francia es un país que duda, más que otros países como España, por ejemplo".

Según la estrategia del gobierno francés, el interés de vacunar a los menores es principalmente colectivo. Esta vacunación debe evitar que los niños, que a menudo solo presentan síntomas leves de la enfermedad, no se conviertan en grandes vectores de la epidemia. De acuerdo a las autoridades de salud, 76,2% de la población francesa está vacunada.