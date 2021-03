Portacontenedores "Ever Given" empezó a moverse en el Canal de Suez

El buque de bandera panameña Ever Given ha sido "reflotado parcialmente" este lunes tras seis días varado en el canal de Suez, lo que provocó la suspensión de uno de los pasos marítimos más importantes del mundo, aunque no está claro cuándo reabrirá, informaron firmas de servicios logísticos.

"Ever Given ha sido reflotado parcialmente en el canal de Suez", indicó la firma Leth Agencies al publicar una foto satélite del gigante portacontenedores que mostraba que su popa se había movido. La información fue también publicada por la firma Inchcape, que añadió que el barco "está siendo asegurado", sin dar más detalles.

Por su parte, la Autoridad del Canal de Suez anunció en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook que al amanecer de este lunes se habían iniciado "las maniobras de arrastre para reflotar el portacontenedores", utilizando una decena de remolcadoras que operan desde cuatro direcciones diferentes.

La popa del navío de más de 200.000 toneladas se alejó de la orilla occidental del Canal según estos sitios, lo que confirmó un informante que pidió el anonimato.

En tanto, una fuente marítima dijo a la agencia Reuters que el portacontenedores encallado en el Canal de Suez ha salido a flote casi por completo y se someterá a las primeras inspecciones este lunes.

Los motores del buque se han puesto en marcha y los preparativos son trasladar el "Ever Given" a la zona de los Grandes Lagos, señaló un funcionario del Canal.