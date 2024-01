¿Por qué la historia de Al Capone sigue fascinando?

22 de enero de 2024, 16:40 PM

¿Quién fue Al Capone?

Nacido en 1899 en Brooklyn, Nueva York, hijo de inmigrantes napolitanos, Alphonse Gabriel Capone entró temprano en contacto con el crimen organizado. Era adolescente cuando se convirtió en miembro de la "Five Points Gang", una banda criminal callejera de origen principalmente irlandés-estadounidense, con sede en el Five Points del Bajo Manhattan, donde extorsionaba a las personas, cobrándoles honorarios por no lastimarlas ni dañar sus propiedades.