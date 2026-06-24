¿Por qué la autora austriaca Ingeborg Bachmann sigue siendo un ícono literario?

Tras los horrores del Holocausto, los autores alemanes rechazaron el legado de la era nazi y, al mismo tiempo, documentaron el trauma de las ciudades bombardeadas y la hambruna que sufría la población del país. Exploraron las complejidades de la culpa colectiva y la responsabilidad individual.

El panorama literario en lengua alemana, que abordó estas cuestiones, estaba dominado por hombres. Las obras de las mujeres se consideraban triviales.

La escritora y poeta austriaca Ingeborg Bachmann, feminista y antifascista, fue una de las pocas mujeres que logró alzar su voz frente a una industria literaria profundamente sexista.

Esta figura icónica de la literatura sigue siendo muy relevante hoy en día, señala Regina Schilling, admiradora de Bachmann desde hace mucho tiempo y directora del nuevo documental "Ingeborg Bachmann: Jemand, der ich einmal war” (Ingeborg Bachmann: la persona que una vez fui)

Durante la investigación, a Schilling le llamó mucho la atención que "los textos de Bachmann fueran tan visionarios y actuales". "Sin duda, se adelantó a su tiempo", agregó la cineasta.

Luchando contra los límites del lenguaje

Nacida en 1926 en la ciudad austriaca de Klagenfurt, Bachmann era hija de un miembro fundador del partido nazi. Aunque nunca habló públicamente de ello, su difícil pasado influyó profundamente en su obra, que abordaba la culpa colectiva, el trauma y la violencia patriarcal.

Estudiante de filosofía, psicología y literatura alemana, la tesis doctoral de Bachmann se centró en el pensamiento existencialista del filósofo Martin Heidegger. También se la consideraba experta en otro pensador y filósofo, Ludwig Wittgenstein.

Un grupo emblemático de autores de vanguardia

Gracias a su trabajo en la emisora de radio de las fuerzas estadounidenses, que ocuparon Viena tras la guerra, entró en contacto con el panorama literario alemán.

La escritora fue invitada a recitar su poesía en una reunión del Grupo 47, un influyente colectivo literario de vanguardia, que tenía como objetivo liberar la literatura alemana de la propaganda y la corrupción de la era nazi e impulsó las carreras de importantes escritores como Heinrich Böll y Günter Grass, así como la de Bachmann.

En 1953, la poetisa ganó el Premio de Literatura del Grupo 47, el máximo galardón de la organización, por los poemas publicados en su primera colección, Die geszeitte Zeit (El tiempo postergado), donde evoca mundos tan inquietantemente bellos como terriblemente violentos.

Malina, su obra más famosa

Malina (1971), su única novela terminada, es considerada su obra cumbre. En ella, explora la fragmentación psicológica de una escritora que vive en un tenso triángulo amoroso en Viena.

Antes de fallecer a los 47 años, en 1973, trabajaba en un extenso proyecto de varios volúmenes, titulado Formas de morir. Su temprana muerte se debió las complicaciones derivadas de un incendio accidental en su apartamento de Roma. El trágico fallecimiento consolidó su leyenda, como si fuera una metáfora del desmoronamiento existencial y el trauma que fueron temas clave en su obra.

Historias de amor literarias de gran repercusión

Sus relaciones románticas e intelectuales también contribuyeron a forjar esa leyenda. De joven, se enamoró del poeta judío-rumano y superviviente del Holocausto Paul Celan, quien se casó con otra mujer, pero ambos escritores siguieron carteándose durante años, documentando su compleja historia de amor.

También compartió una profunda relación, tanto en la vida como en el arte, con Hans Werner Henze, uno de los compositores de música contemporánea más importantes de Alemania. Colaboraron en óperas e incluso consideraron casarse. Pero, dado que Henze era homosexual, Bachmann puso fin a la relación platónica.

Bachmann también mantuvo una relación con el destacado dramaturgo y novelista suizo Max Frisch. Si bien se convirtieron en la pareja más famosa de la literatura en lengua alemana, su intenso intercambio de ideas también estuvo plagado de tensiones. Sus cartas —publicadas en 2022— ofrecen una perspectiva de cómo su relación abierta atenazaba a ambos.

Sandra Hüller en una nueva película

Diversas obras conmemoran el centenario del nacimiento de Ingeborg Bachmann, el 25 de junio de 1926.

El documental de Regina Schilling es una exploración poética de la obra y la vida de la autora, con imágenes de archivo, entrevistas, fragmentos de sus textos y escenas improvisadas con la actriz nominada al Óscar Sandra Hüller.

La nueva autobiografía de Andrea Scholl Dos personas dentro de mí, también se basa en cartas y entradas de diario publicadas recientemente. En la obra se muestra la dualidad entre una escritora intransigente e intelectualmente brillante y una persona que lucha profundamente contra la adicción, el aislamiento y la inseguridad.