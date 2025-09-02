¿Por qué fue tan destructivo el terremoto en Afganistán?

Para la ciencia es importante la llamada escala de Richter, que indica la fuerza física de un terremoto en función del movimiento máximo del suelo. De este modo, se puede comparar objetivamente la energía liberada. Sin embargo, la escala, por sí sola, dice poco sobre los daños reales en el lugar, ya que estos también dependen de la profundidad del sismo y de las condiciones locales.

¿Por qué fue tan destructivo el sismo?

El reciente terremoto en Afganistán, en las provincias de Kunar y Nangarhar, tuvo una magnitud de 6,0 en la escala de Richter. No fue extremadamente intenso, pero tres factores adicionales provocaron devastación: la poca profundidad a la que ocurrió el terremoto, la naturaleza del suelo y el uso frecuente de materiales de construcción simples junto con técnicas deficientes.

Escasa profundidad de los focos sísmicos

El sismo ocurrió a solo ocho kilómetros de profundidad. Estos "terremotos superficiales", que se producen a menos de 70 kilómetros, se consideran especialmente peligrosos, porque la energía llega de forma directa e inmediata a la superficie. Esto genera movimientos máximos del suelo y eleva enormemente el potencial destructivo para edificios e infraestructuras.

La probabilidad de daños severos aumenta en zonas de subducción cuando los focos sísmicos se encuentran cerca de la superficie. Las zonas de subducción son áreas geológicas en las que una placa tectónica se hunde bajo otra, generando con frecuencia terremotos intensos y vulcanismo.

Afganistán no se ubica directamente en una de estas zonas oceánicas de subducción, pero sí en una compleja región de colisión y deformación, donde un antiguo resto de la placa india se hunde lentamente en el manto terrestre bajo el Hindu Kush, provocando fuertes terremotos.

Naturaleza del suelo

En muchas regiones de Afganistán, los suelos no son firmes, sino que están formados por sedimentos y capas de arcilla. Suelos blandos, arcillosos saturados de agua o arenosos pueden "licuarse" durante un sismo: pierden su firmeza y se hunden.

Esto puede hacer que edificios enteros se deslicen, generando daños adicionales. Luego de fuertes lluvias, la humedad aumenta y reduce aún más la estabilidad de las construcciones.

Construcción y estructura de edificios

Las casas afganas suelen edificarse con barro, piedra y ladrillos sin cocer, a menudo sin estructuras metálicas de soporte ni cimientos de hormigón. Este tipo de construcción es especialmente vulnerable a los terremotos, ya que los muros apenas resisten las sacudidas y pueden colapsar con el más leve temblor.

En las zonas rurales, además, faltan reglamentos de construcción y medidas antisísmicas. En los centros urbanos también se construyen casas de ladrillo sin vigas de acero. Según estimaciones científicas, incluso en sismos de magnitud media pueden esperarse daños graves.

Vieja demanda de nueva investigación en Afganistán

Ya los devastadores terremotos de 2023 en la ciudad de Herat subrayaron, en opinión de los expertos del Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ) en Potsdam, "la urgente necesidad de una investigación científica exhaustiva de la región".

Afganistán ha desaparecido en gran medida de la percepción pública en los últimos años. Las décadas de conflictos en el país y el dominio de los talibanes dificultan además el trabajo científico en el terreno.

"Solo existe un número limitado de estaciones sísmicas y absolutamente ninguna medición adicional por satélite GNSS en el extremo occidental de la falla de Herat", señaló ya el GFZ tras el terremoto en Herat. "Esto representa un desafío considerable para la modelización precisa de estos sismos en Afganistán y para sacar conclusiones fiables".

¿Cuándo se vuelve peligroso un sismo?

Además del valor en la escala de Richter, el peligro de un terremoto depende en gran medida de lo seguras que sean las construcciones y del tipo de suelo.

A modo de comparación: recién a partir de magnitud 3,5 las personas empiezan a percibir sacudidas en zonas habitadas, notan vibraciones y ligeros movimientos. A partir de magnitud 5 se mueven muebles y objetos sueltos. En edificios mal construidos, aparecen grietas visibles en las paredes o se desprenden piedras.

A partir de la magnitud 6, colapsan muchas casas mal construidas, los puentes pueden romperse, las personas quedan atrapadas o resultan heridas por objetos que caen. A partir de la magnitud 7, colapsan también construcciones más sólidas y barrios enteros pueden ser destruidos. A partir de la magnitud 8, la devastación es masiva y hasta a cientos de kilómetros del epicentro es posible que cause numerosas víctimas mortales.