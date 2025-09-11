Polonia restringe tráfico aéreo tras intrusión de drones rusos

El tráfico aéreo a lo largo de la frontera de Polonia con Bielorrusia y Ucrania estará cerrado a los vuelos civiles, con algunas excepciones, hasta el 9 de diciembre, informó en un comunicado la agencia de control del tráfico aéreo (PAZP) de este país, miembro de la UE y de la OTAN.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 han sido varios los drones y misiles disparados por Moscú que entraron en el espacio aéreo de países miembros de la OTAN. Pero es la primera vez que un país de la Alianza transatlántica los derriba.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, informó el miércoles (10.09.2025) que detectaron 19 violaciones de su jurisdicción en la madrugada, una incursión que no dejó ningún herido, aunque sí daños en una vivienda y un auto en el este del país.

Polonia llama a reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

El Ministerio Polaco de Exteriores informó este jueves que solicitará una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

"A petición de Polonia, se convocará una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU en relación con la violación del espacio aéreo polaco por parte de Rusia", informó la cancillería polaca en la red social X.

Polonia ha sido un apoyo clave de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa y varias potencias occidentales condenaron la presencia de los drones.

"Polonia no se asustará ante los drones rusos"

El presidente polaco, Karol Nawrocki, por su parte, afirmó este jueves que "al destinar cerca del 5 % del producto interior bruto a las fuerzas armadas, Polonia no se asustará ante los drones rusos", gracias a sus pilotos y al apoyo aliado.

En declaraciones en la 31ª Base de Aviación Táctica en Poznań-Krzesiny, Nawrocki dijo además que la incursión de drones supuso "una prueba política y una prueba de cohesión dentro de la Alianza del Atlántico Norte y, sobre todo, la prueba de vuestra preparación para reaccionar a la provocación rusa".

En su discurso, el presidente hizo referencias a pasadas guerras con Rusia y la Unión Soviética. "Somos una nación que no se asustó del soldado soviético en 1920. Somos una nación que no entregó su alma después de 1945, ni durante casi 50 años de propaganda soviética", aseveró.

"Prueba de cohesión" dentro de la OTAN

El Consejo del Atlántico Norte, principal órgano de decisión política de la OTAN, modificó el miércoles el formato de su reunión semanal para centrarla el incidente, a petición de Polonia.

Varsovia pidió a la OTAN activar el artículo 4 del tratado fundador de la Alianza, que establece que los países miembros se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, "la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada".

También Letonia cerrará su espacio aéreo a lo largo de sus fronteras orientales con Rusia y Bielorrusia, a partir de las 15:00 GMT de este jueves y durante al menos una semana, informó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país báltico, el general de división Kaspars Pudāns.