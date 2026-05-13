Petróleo baja en medio de expectativas por reunión entre Trump y Xi

Los precios del petróleo retrocedieron este miércoles (13.05.2026) ante la visita de Donald Trump a China y por las medidas para paliar la falta de petróleo provocada por el conflicto en Oriente Medio, como el uso de las reservas mundiales de crudo.

El petróleo de referencia Brent, del mar del Norte, cedió el 1,99% para su entrega en junio, llegando a 105,63 dólares. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate para entrega en junio, por su parte, perdió el 1,14%, alcanzando los 101,02 dólares.

Diplomacia o presión

"El mercado espera ver si el presidente Trump podrá convencer al presidente Xi Jinping de presionar a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz y permita que se reanuden las entregas de crudo al resto del mundo", comentó a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

China, el mayor comprador de crudo de Irán, ha declarado varias veces estar a favor de una solución diplomática para el conflicto en Oriente Medio. Mientras que, desde el inicio de su mandato, Trump busca poner fin a las importaciones chinas de petróleo iraní, en especial con sanciones a refinerías.

A medida que el bloqueo del estrecho de Ormuz se extiende, el mundo agota sus reservas de petróleo a un ritmo récord, según advirtió la Agencia Internacional de Energía (AIE), al considerar que "un nuevo episodio de volatilidad de los precios parece probable a medida que se acerca el período de máxima demanda del verano".

