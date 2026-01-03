Petro dice que "lancheros" sobrevivieron a ataque de EE. UU.

Algunos "lancheros" habrían sobrevivido a un ataque perpetrado por Estados Unidos en aguas del Pacífico, afirmó este viernes (02.01.2026) el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

"Aviso a todos los gobiernos de la zona. Esta parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas", señaló en X el mandatario colombiano.

"Se sabe que tres personas murieron, el resto quedó viva porque se arrojaron al mar", expresó junto a la imagen de un mapa del lugar donde habría ocurrido el ataque.

Ataque frente a las costas mexicanas

Petro indicó que la información fue conseguida por la Armada colombiana, que está "dispuesta a colaborar" con los países que así lo requieran.

El punto del ataque señalado por Petro está ubicado a 384,33 millas náuticas del estado mexicano de Oaxaca, aunque el presidente colombiano no precisó cuándo ocurrió.

Nuevos ataques a las "narcolanchas"

Como parte de su operación militar Lanza del Sur, que también se lleva a cabo en el mar del Caribe, EE. UU. ha lanzado variados ataques contra embarcaciones de narcotraficantes que buscarían ingresar drogas al país nortemericano.

Washington dio a conocer un nuevo ataque lanzado el 31 de diciembre contra dos lanchas también en aguas internacionales, sin dar más información, en el que murieron cinco personas. Esto ocurrió un día después de haber hundido otras tres embarcaciones, lo que dejó tres muertos.

Ofensivas que generan tensiones en la región

Las tensiones en la región escalaron tras el anuncio del presidente de EE. UU., Donald Trump, sobre un bloqueo a los buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia Venezuela, sumado a la reciente confiscación de dos embarcaciones que transportaban crudo venezolano.

Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Petro, ambos acusados por Trump de mantener vínculos con el narcotráfico, han denunciado estos ataques como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.



