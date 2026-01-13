Perros "genios" aprenden palabras al escuchar conversaciones

Con entrenamiento, los perros han demostrado ser muy eficaces para seguir órdenes y comprender palabras como 'arriba', 'siéntate', 'comida' o 'paseo'.

Pero ahora un nuevo estudio publicado en la revista Science va más allá: algunos canes "superdotados" serían capaces de aprender palabras nuevas simplemente escuchando conversaciones humanas, una habilidad hasta ahora asociada a los niños.

"Nuestros resultados demuestran que los procesos sociocognitivos que permiten aprender palabras a partir de conversaciones oídas no son exclusivos de los humanos", asegura la autora principal Shany Dror, en un comunicado de la Universidad Veterinaria de Viena.

"En las condiciones adecuadas, algunos perros muestran comportamientos notablemente similares a los de los niños pequeños", agrega.

﻿ Cuando una persona hablaba de pizza con otro humano, su perro llegaba con una pizza de juguete. ﻿

Más de 45 perros genios

La experta realiza desde hace algunos años el "Desafío de perro genio", instancia en la que recluta perros que demostraron la particular habilidad para "aprender un idioma" a través de interacciones sociales.

Durante siete años de investigación han encontrado que alrededor de 45 perros tienen esa capacidad, plantean los investigadores.

Asociación de palabras sin enseñanza directa

El estudio observó que estos canes inteligentes podían vincular una palabra nueva con un objeto, como un juguete, sin recibir instrucción directa sobre esa relación.

Estos perros superdotados no solo aprendían durante entrenamientos o juegos, sino también escuchando a personas conversar entre sí, plantean los investigadores.

Diferentes razas de perro inteligentes

Aunque la habilidad apareció en razas consideradas muy inteligentes, como el border collie, también se detectó en una variedad 'sorprendente' de perros: shih tzu, pequinés, yorkshire terriers y mestizos.

Algunos dueños "me han contado que hablaban de pedir una pizza, y entonces el perro llegaba con el juguete llamado pizza", contó Dror.

Los perros, como los border collie, podrían tener una capacidad de entender el idioma mucho mayor de lo que se podría pensar.

Claves sobre el origen del lenguaje

Más allá de la cifra, Dror resalta que la investigación da pistas sobre "la compleja maquinaria necesaria para el aprendizaje social".

"Nos da una suerte de pista al hecho de que antes de que los humanos desarrollaran el lenguaje, primero tuvieron esta compleja habilidad cognitiva para aprender de otros", agregó.

Clive Wynne, especialista en comportamiento canino de la Universidad Estatal de Arizona, que no participó en el estudio, advierte que los animales estudiados "son profundamente excepcionales" y que las personas no deben esperar cualidades de genio en sus mascotas.

Editado por Jose Urrejola, con información de AFP, Universidad de Viena, The Guardian y Science