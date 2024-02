Peligra la única candidatura rusa contra la guerra en Ucrania

7 de febrero de 2024, 5:33 AM

El único aspirante a la presidencia rusa opuesto a la guerra, Boris Nadezhdin, podría quedar fuera de la contienda. Según la Comisión Electoral Central, el 15 por ciento de las 60.000 firmas revisadas hasta ahora no son válidas. Las leyes rusas estipulan que, para admitir una candidatura, a lo sumo el cinco por ciento de las firmas presentadas pueden ser objetadas. Nadezhdin, junto a su equipo, se dispone a luchar ahora por cada firma. Y ha anunciado que, si no es registrado oficialmente como candidato, convocará a protestas en toda Rusia.

El equipo de Nadezhdin admitió que aproximadamente 850 de las más de 9.000 firmas objetadas podrían efectivamente no ser válidas. La Comisión Electoral alegó, por ejemplo, informaciones incorrectas sobre el elector, falta de confirmación notarial de documentos o datos incompletos del nombre del firmante. También rechazó formularios en los que la letra manuscrita con que fueron llenados no coincide con la de la firma. Eso puede ocurrir, por ejemplo, cuando alguien ayudó al firmante a rellenar los formularios.



A pedido de Nadezhdin, la Comisión Electoral Central accedió a prorrogar el plazo hasta el 8 de febrero. Si hasta entonces no logra convencer al organismo de que la mayoría de las firmas objetadas sí son válidas, quedará excluido de la contienda electoral.

Miedo a la popularidad de Nadezhdin

Boris Nadezhdin está activo en el terreno político desde la década de 1990, pero no era conocido en el pasado como opositor. Solo recientemente se pronunció contra la guerra de Ucrania, aunque sin nombrarla directamente. Desde entonces, su nivel de popularidad en las encuestas ha aumentado en forma considerable, según el Centro Levada, de carácter independiente. En enero se formaron ante su despacho largas filas de personas que querían respaldar su candidatura. "Me he convertido en el político número dos en Rusia", dijo a DW en una entrevista. Hizo notar que su popularidad crece "semana a semana".