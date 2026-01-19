Pedro Sánchez promete “absoluta transparencia” sobre causas de tragedia ferroviaria

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado que va a decretar tres días de luto oficial hasta el jueves, 22 de enero, a la medianoche, por la tragedia ferroviaria de Adamuz, cerca de la ciudad de Córdoba, en Andalucía.

Acompañado de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, así como los ministros de Transporte, Óscar Puente, e Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y el alcalde de la localidad de Adamuz, Rafael Moreno, Pedro Sánchez atendió a los medios.

Sánchez promete transparencia

Durante los tres días de luto oficial la bandera nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos. Por otro lado, Pedro Sánchez, aseguró que se dará con “la verdad” sobre la causa del accidente y se conocerá “la respuesta” al origen del siniestro, que ha causado al menos 40 fallecidos.

“Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta”, insistió Sánchez, tras visitar el lugar del siniestro. El presidente del Gobierno se comprometió ante los ciudadanos a informar “con absoluta transparencia y absoluta claridad”, sobre los motivos que causaron el descarrilamiento y choque de dos trenes.

También garantizó a las víctimas y sus familiares, en coordinación con todas las administraciones, a protegerlas y asistirlas “en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo necesario”.



