"Paz a través de la fuerza": Costa Rica firma acuerdo para combatir narco junto a EE. UU.

Costa Rica y otros 15 países de Latinoamérica suscribieron el jueves un acuerdo para combatir con Estados Unidos a los grupos "narcoterroristas" en la conferencia inaugural de las Américas contra los carteles.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, leyó la declaración conjunta que "reafirma las relaciones" entre Washington y sus vecinos, "respetando la soberanía" y "reconociendo la importancia estratégica del hemisferio", donde buscan "promover la paz a través de la fuerza".

"Y declara nuestra intención de ampliar la cooperación multilateral y bilateral para mejorar la seguridad en el hemisferio, cooperar en esfuerzos gubernamentales de seguridad fronteriza, combatir el 'narcoterrorismo' y narcotráfico, asegurando infraestructura crítica y otras áreas por determinarse", agregó.

El acuerdo compromete a las naciones "a abordar futuras amenazas al interés mutuo y unirse para combatir juntos el 'narcoterrorismo' y otras amenazas compartidas", según el secretario.

La declaración fue posteriormente publicada por el Departamento de Guerra de EE. UU. en su sitio web y en ella se observa la firma del ministro costarricense de Seguridad Pública, Mario Zamora, según pudo constatar Teletica.com.

Hegseth lideró la conferencia en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), donde congregó a representantes de Costa Rica, además de Argentina, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana, Jamaica, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Guyana, Trinidad y Tobago, así como Bahamas.

La conferencia, que reunió a gobiernos "con ideas afines" y excluyó a naciones como México, Colombia, Brasil y Nicaragua.

Antesala

El encuentro sirvió como preámbulo de la cumbre Escudo de las Américas que el presidente estadounidense, Donald Trump, albergará el sábado en Miami, Florida, al sur del gigante norteamericano, con mandatarios de la derecha latinoamericana.

A la cita acudirá el presidente costarricense Rodrigo Chaves, acompañado de quien será su sucesora, Laura Fernández.

El jefe del Pentágono estadounidense, Pete Hegseth, avisó que Washington está listo para lanzar en solitario una "ofensiva" militar contra los carteles, por lo que urgió a los latinoamericanos a combatir a los "narcoterroristas".

Mientras que el asesor de seguridad nacional, Stephen Miller, pidió luchar contra los narcotraficantes como si fuesen grupos terroristas como el Estado Islámico o Al-Qaeda, además de sostener que la inmigración ilegal es una "forma de terrorismo".





Today, I joined leaders from across the Western Hemisphere at the Americas Counter-Cartel Conference.



Together, we reaffirmed our shared commitment to counter narco-terrorist networks and strengthen defense cooperation across the hemisphere. pic.twitter.com/KTHsSDHcCh — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) March 5, 2026

La reunión se produce días después de la primera operación militar conjunta del gigante norteamericano y Ecuador contra organizaciones "narcoterroristas" en el país suramericano, tras una visita del jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan.

Además, la administración de Trump ha bombardeado 44 embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe desde el pasado setiembre, lo que ha provocado al menos 150 muertes, bajo la operación "Lanza del Sur".