Partido de Nicolás Maduro gana mayoría de alcaldías en Venezuela tras boicot opositor

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se impuso en 285 de 335 alcaldías en disputa en las elecciones municipales, incluidas 23 de las 24 capitales del país, según proyectó el propio Nicolás Maduro, que celebró con sus seguidores ya de madrugada en la plaza Bolívar de Caracas. "¡Victoria, victoria popular!", gritó. "Ha triunfado la democracia y la paz, la unión del pueblo".

La autoridad electoral, acusada de servir a Maduro, fijó la participación en 44%. Representa poco más de 6 millones de electores, aunque centros de votación en varias ciudades del país mostraron baja afluencia de personas durante toda la jornada.

En un año, Maduro se hizo con la presidencia, el control absoluto del Parlamento, 23 de las 24 gobernaciones y ahora el poder municipal. Y con todo este poder, el mandatario se propone ahora impulsar una reforma a la Constitución de la que poca información se divulgó hasta ahora.

El PSUV obtuvo las principales alcaldías del país, entre ellas la hasta ahora opositora Maracaibo -capital del estado Zulia (noroeste)-, mientras que la oposición conservó las caraqueñas Chacao y Baruta, según los resultados con "tendencia irreversible" anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Además, el PSUV logró mantener el control que desde hace 25 años ejerce sobre el municipio Libertador de Caracas, donde se encuentran las sedes de los poderes públicos y buena parte de los organismos e instituciones del Estado, al ser reelegida la alcaldesa Carmen Meléndez, indicó el presidente del organismo comicial, Elvis Amoroso, tras una jornada que no se cerró de manera oficial.

Boicot opositor

El titular del CNE indicó que, hasta las 11:28 p. m. hora local, y con una transmisión del 82,45 % de las mesas electorales, se registraba una participación de "más del 44% de los electores activos", es decir, 6.273.531, en un proceso en el que podían participar unos 21,5 millones de venezolanos.

Un total de 2.806 cargos, entre ellos también 2.471 concejales, fueron elegidos en estas votaciones, rechazadas por la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, que denuncia la falta de garantías tras considerar que hubo "fraude" en las presidenciales celebradas hace un año, en las que el CNE proclamó ganador al mandatario Nicolás Maduro.

Estas elecciones locales, que se celebraron junto con la votación de proyectos comunitarios para la juventud, comenzaron a partir de las 6:00 a. m. hora local de este domingo, y si bien el CNE anunció una extensión de dos horas, hasta las 8:00 p. m. locales, el organismo electoral nunca cerró de forma oficial la jornada.

"¿Qué ha pasado entre el 28 de julio de 2024 y hoy?", cuestionó la líder opositora María Corina Machado en X. "Que ese día SETENTA 70% del país VOTÓ POR EDMUNDO GONZÁLEZ y hoy, el NOVENTA 90% le dijo NO A MADURO", en referencia a lo que reportó como la abstención.

Un ala disidente de Machado lanzó candidaturas y según Maduro, ganó 50 alcaldías. "La nueva oposición", sentenció el mandatario, mientras que Machado los tacha de colaboracionistas.

Maduro tiene previsto encabezar una manifestación este lunes para celebrar el aniversario de su proclamación como presidente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, hace exactamente un año, que Estados Unidos y una decena de países desconocieron.

"Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo", indicó el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado, tras tachar al mandatario de jefe de una organización "narco-terrorista". La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) respondió respaldando a Maduro.

Con todo, Washington y Caracas mantienen un canal abierto y han negociado la repatriación de indocumentados y más recientemente acordaron un canje de 10 estadounidenses presos en Venezuela por los 252 migrantes detenidos en la megacárcel para pandilleros de El Salvador.

Machado no tiene agenda de calle para el lunes. La gente está desmovilizada, hay mucho miedo tras el arresto de 2.400 personas en apenas 48 horas durante las protestas contra el resultado de la presidencial. "Si ellos me agarran, me van a desaparecer", dijo la dirigente en un encuentro reciente con corresponsales. "Hoy no tengo dudas de eso".