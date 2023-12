Parlamento francés adopta una controvertida ley migratoria

20 de diciembre de 2023, 5:21 AM

Le Pen ensalzó acuerdo

Tensiones entre aliados de Macron

Las negociaciones se centraron sobre todo en el sensible tema de los beneficios sociales para extranjeros no europeos en situación irregular.

Según fuentes parlamentarias, el compromiso sellado el martes incluye una distinción entre extranjeros no comunitarios (que no sean ciudadanos de la Unión Europea) en función de si están o no "en situación de empleo".