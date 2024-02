Parlamento Europeo no reconocerá elecciones en Venezuela sin participación de Machado

9 de febrero de 2024, 7:11 AM

El Parlamento Europeo condenó este jueves la inhabilitación de la aspirante presidencial María Corina Machado en Venezuela, y advirtió que no reconocerá "las elecciones ni los resultados electorales" de este año si el régimen chavista no permite su candidatura.

El texto de la resolución no vinculante también sostuvo que la UE "no debe considerar el envío de ninguna misión de observación electoral a Venezuela" si no se cumplen determinadas condiciones.