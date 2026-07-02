Pareja de escaladores rusos se compromete en la cima del Empire State y termina arrestada

Una pareja temeraria escaló la antena del Empire State Building este miércoles (02.07.2026) y desplegó una pancarta sobre "el poder del amor" y la paz, aparentemente como parte de una audaz propuesta de matrimonio a gran altura, a la que pronto siguió su arresto.

Los escaladores rusos, conocidos como Angela Nikolau e Ivan Beerkus, fueron los protagonistas del documental de Netflix de 2024 Skywalkers: A Love Story, sobre sus hazañas de "rooftopping" y su romance en ciernes.

Un beso a 443 metros de altura

Vestidos de negro y con máscaras, pero sin arneses, los dos se equilibraron sobre una estrecha cornisa y parecieron besarse en lo alto de la antena del rascacielos neoyorquino, según mostraron imágenes de un helicóptero de noticias.

La pancarta, que decía "cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo conoce la paz", ondeaba desde la estructura, que se eleva 443 metros (1.454 pies) sobre el centro de Manhattan.

Tras permanecer un tiempo allí, los dos recogieron la pancarta y comenzaron a descender, avanzando con cuidado por el entramado metálico hasta una cornisa más ancha, donde uno de ellos pareció instalar un equipo fotográfico y se arrodilló. Después de besarse y abrazarse de nuevo, la otra persona se tomó selfis con la mano izquierda extendida, como examinando un anillo.

Agentes de la Unidad de Servicios de Emergencia de la policía comenzaron a subir por una escalera dentro de la esbelta estructura para interceptarlos. Un video de la cámara corporal de la policía mostró a un oficial lanzando un saludo y explicando: "Bueno, no pueden estar aquí arriba".

Una voz fuera de cámara respondió con algo que sonó como: "Estamos comprometidos".

Unos segundos después, los oficiales llegaron a un rellano dentro de la antena y se encontraron con la pareja, que bajaba por una escalera y habló con calma con la policía, según mostró el video.

Nikolau publicó imágenes de la hazaña en sus redes sociales, incluida una foto en la que lucía un anillo de estilo compromiso sobre una vista aérea de Manhattan.

@telenoticiascr7 Pareja de escaladores rusos se compromete en la cima del Empire State y termina arrestada. Angela Nikolau e Ivan Beerkus, protagonistas del documental de Netflix 'Skywalkers: A Love Story', sellaron su compromiso con una selfi a 443 metros de altura, minutos antes de que la Policía subiera a interceptarlos. Nota completa en Teletica.com. ♬ sonido original - Telenoticias

Cargos por allanamiento y las dudas sobre el acceso

Los dos escaladores –a quienes la policía identificó por sus nombres formales, Angelina Nikolau e Ivan Kuznetsov– esperaban una audiencia de acusación por cargos de allanamiento, imprudencia temeraria y otros delitos.

No quedó claro de inmediato si contaban con abogados que pudieran referirse a las acusaciones. Una asistente de Nikolau dijo en la madrugada del jueves que la pareja no estaba disponible por el momento.

Skywalkers: A Love Story sigue a Beerkus y Nikolau mientras realizan ascensos, a menudo no autorizados, de estructuras altas, a veces haciéndose pasar por trabajadores de la construcción para colarse.

No quedó claro cómo la pareja logró acceder a la antena del Empire State Building, que se eleva muy por encima de las áreas públicas del edificio de 102 pisos. La administración del edificio afirmó en un comunicado que el episodio fue "no autorizado" y que no puso en peligro a nadie dentro del rascacielos.

La administración no respondió preguntas sobre cómo los dos llegaron a la antena ni sobre qué interacciones, de haberlas, tuvieron con el personal de seguridad. Los visitantes del Empire State Building son sometidos a controles y se les indica que no lleven paquetes grandes, equipo deportivo, disfraces ni máscaras, entre otros artículos.

La turista Julie Morris declaró a cadenas de televisión locales que se encontraba en uno de los miradores del edificio cuando vio a dos personas atravesar unas puertas de malla hacia una zona restringida. Dijo que supuso que la pareja, que no llevaba máscaras en ese momento, trabajaba allí.

Testigos y otros escaladores en la historia del edificio

Mientras se desarrollaba la acrobacia, los curiosos observaban boquiabiertos desde las aceras cercanas a la torre de oficinas de estilo Art Déco.

"Es una locura, es como estar en las películas", dijo Jonathan Roman, un turista que visitaba la ciudad procedente de Glasgow, Escocia. Él y su hijo de 15 años tenían boletos para la plataforma de observación, pero llegaron y encontraron el edificio acordonado debido a la actividad en la antena.

Aun así, el espectáculo fue "probablemente más emocionante que subir al mirador por segunda vez", razonó Roman.

Anteriormente, otros temerarios han escalado la antena y otras partes del Empire State Building. Esos ascensos han sido en su mayoría no autorizados, aunque al actor y músico Jared Leto se le permitió subir hasta la base de la antena desde el piso 86 en 2023 para promocionar una gira.