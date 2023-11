Papa "no está bien de salud" y se salta lectura de discurso a rabinos europeos

6 de noviembre de 2023, 6:26 AM

"Buenos días, os saludo a todos y os doy la bienvenida. Gracias por esta visita que tanto me gusta, pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso sino darsélos y que ustedes lo lleven", dijo el papa Francisco con voz cansada y algo ronca.