Papa León XIV pide una "distribución diferente de la riqueza"

El papa León XIV abogó este sábado por un reparto variados de los recursos económicos en el mundo y por una Iglesia católica que "no sirva al dinero o a sí misma", durante una audiencia con los fieles en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

"El Jubileo abre también la esperanza de una distribución diferente de la riqueza, de la posibilidad de que la tierra sea de todos, porque en realidad no lo es. En este año debemos elegir a quién servir, si a la justicia o a la injusticia, si a Dios o al dinero", expresó el sumo pontífice.

El papa estadounidense celebró la audiencia con los fieles llegados a Roma por este Año Santo y centró su catequesis en santa Clara de Asís, la religiosa del siglo XIII seguidora del santo de los pobres, al que se celebra este sábado, y fundadora de las clarisas.

"Una joven valiente y a contracorriente" ya que, dijo, eligió la pobreza para seguir a Francisco de Asís.

"Sabemos que Francisco, al elegir la pobreza evangélica, tuvo que romper con su propia familia", indicó el papa, que puso a santa Clara como ejemplo para los jóvenes, el caso de "una persona que ha elegido y asume las consecuencias de sus elecciones".