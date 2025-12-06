Papa León XIV dice que no permanecerá "de brazos cruzados" ante las violaciones de derechos humanos

El papa León XIV declaró este sábado a los nuevos embajadores ante la Santa Sede que el Vaticano no será indiferente a las violaciones de los derechos humanos en el mundo.

"Quiero reafirmar que la Santa Sede no permanecerá de brazos cruzados frente a las graves desigualdades, las injusticias y las violaciones de los derechos humanos fundamentales en nuestra comunidad internacional, cada vez más fracturada y sujeta a los conflictos", dijo.

Esta es una de las primeras veces que el sumo pontífice estadounidense expresa en términos tan claros su opinión desde que fue elegido en mayo para dirigir la Iglesia católica, tras el deceso del papa Francisco.

La diplomacia del Vaticano está "constantemente orientada al servicio de la humanidad, principalmente apelando a las conciencias y permaneciendo atenta a la voz de los pobres, de las personas en situación de vulnerabilidad o marginadas", manifestó León.

Al poner el acento en las desigualdades, el papa sigue la línea de su predecesor Francisco: el argentino fue un firme defensor de los derechos de los migrantes y de otras poblaciones vulnerables.