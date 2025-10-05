Papa León XIV celebra “avances significativos” hacia la paz en Gaza

El papa León XIV comentó este domingo (05.10.2025) los pasos tomados hacia la paz en la Franja de Gaza y renovó sus llamados al alto al fuego en el enclave palestino y la liberación de los rehenes israelíes secuestrados por el grupo terrorista palestino Hamás.

“En las últimas horas, en un contexto dramático en Medio Oriente, se lograron avances significativos en las negociaciones de paz, que espero conduzcan a los resultados esperados lo antes posible”, declaró el sumo pontífice al término de una misa en el Vaticano.

El movimiento islamista aprobó un plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a dos años de conflicto.

“Llamo a todas las personas responsables a comprometerse en este camino, a un alto al fuego y la liberación de los rehenes” para alcanzar “una paz justa y duradera”, insistió León XIV.

El jefe de la Iglesia católica también expresó su preocupación por “el aumento del odio antisemita en el mundo” y dijo que estaba “profundamente entristecido por los inmensos sufrimientos que soporta el pueblo palestino en Gaza”.