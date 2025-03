Papa Francisco pide "desarmar la Tierra" en carta desde el hospital a diario italiano

El papa Francisco pide "desarmar las palabras, desarmar las mentes y desarmar la Tierra", en una carta escrita en la habitación en que se encuentra hospitalizado en Roma desde hace más de cuatro semanas por una neumonía.

En la misiva, publicada este martes 18 de marzo de 2025 en el periódico italiano Corriere della Sera, Francisco afirma que "en este momento de enfermedad en el que, como he tenido ocasión de decir, la guerra parece aún más absurda".

Llama a informadores a "sentir toda la importancia de las palabras"

"La fragilidad humana, de hecho, tiene el poder de hacernos más lúcidos respecto a lo que dura y a lo que pasa, a lo que nos hace vivir y a lo que mata. Quizás por eso tendemos tan a menudo a negar límites y a evitar a las personas frágiles y heridas: ellas tienen el poder de cuestionar la dirección que hemos elegido, como individuos y como comunidades", escribe el papa.

Y pide a todos aquellos que dedican "su trabajo e inteligencia a informar, a través de las herramientas de comunicación que hoy unen nuestro mundo en tiempo real: a sentir toda la importancia de las palabras".

"Nunca son sólo palabras: son hechos que construyen entornos humanos. Pueden conectar o dividir, servir a la verdad o hacer uso de ella. Hay que desarmar las palabras, desarmar las mentes y desarmar la Tierra. Hay una gran necesidad de reflexión, de calma, de sentido de complejidad", añade Francisco.

Papa pide "nueva vida y credibilidad" para la diplomacia

Lamenta que "mientras la guerra sólo devasta las comunidades y el medio ambiente, sin ofrecer soluciones a los conflictos, la diplomacia y las organizaciones internacionales necesitan nueva vida y credibilidad".

Y asegura que "las religiones, además, pueden aprovechar la espiritualidad de los pueblos para reavivar el deseo de fraternidad y de justicia , la esperanza de paz" y que "todo esto requiere compromiso, trabajo, silencio, palabras".

A pesar de su hospitalización desde hace 33 días, el papa continúa trabajando y mostrando señales de atención a lo que ocurre en el mundo como en esta carta. En el hospital, Francisco ha trabajado cuando ha podido, mientras alternaba el descanso con la oración.

Lenta y gradual mejoría

Según las últimas informaciones, los médicos han constatado "leves mejorías" con la fisioterapia respiratoria y motora y su situación sigue siendo "estable". Después de una larga fase crítica y múltiples crisis respiratorias, el estado de salud de Francisco mejoró y se mantiene estable, aunque permanecerá hospitalizado por un tiempo que el Vaticano no precisó.

No obstante, se sigue especulando con la posibilidad de que abandone el cargo debido a su fragilidad, siguiendo los pasos de su predecesor, Benedicto XVI. El Secretario de Estado, Pietro Parolin, número dos del Vaticano, afirmó el lunes por la noche que en ningún momento planteó la cuestión de una posible renuncia del papa a su cargo cuando lo visitó en el hospital: "No, no, no, en absoluto", respondió rotundamente Paoin a esta pregunta.

La Santa Sede publicó en la tarde del domingola primera foto del pontífice argentino en el hospital, mientras concelebraba una misa en la capilla del apartamento privado de los papas en la décima planta del hospital Gemelli. Francisco, de 88 años, está ingresado desde el 14 de febrero en la clínica Gemelli a causa de una neumonía bilateral y, aunque ha pasado por cuatro crisis difíciles, en las últimas semanas ha experimentado una lenta y gradual mejoría, saliendo del "peligro inminente".