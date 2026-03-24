Pakistán se ofrece como mediador entre Irán, EE. UU. e Israel

Pakistán se ofreció este martes como un potencial mediador entre Estados Unidos, Israel e Irán, en medio del conflicto que estalló en Oriente Medio el 28 de febrero pasado.



La república islámica encabezaría esta iniciativa de mediación junto a Turquía y Egipto.

Además, su capital, Islamabad, se ofrecerá como sede de las negociaciones de paz, apoyándose en los vínculos de su cúpula militar con Teherán y en la relación que mantiene con el presidente estadounidense, Donald Trump.



"Dado que es de interés para Pakistán y la región, el país está encabezando los esfuerzos de mediación para un diálogo entre EE. UU. e Irán, con el objetivo de negociar el fin de la guerra entre EE. UU. e Israel contra Irán", confirmó a EFE un alto funcionario del Gobierno bajo condición de anonimato.

"Pakistán está dispuesto a ser el anfitrión de los países involucrados en Islamabad y eso podría suceder si ellos están de acuerdo", añadió el funcionario.

El medio estadounidense Axios ha informado que los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner podrían reunirse con una delegación iraní en Pakistán esta misma semana, con la posible participación del vicepresidente JD Vance.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no desmintió los informes, afirmando que "las especulaciones sobre reuniones no deben considerarse definitivas hasta que la Casa Blanca las anuncie formalmente".

El lunes, Trump afirmó haber mantenido conversaciones "muy buenas y productivas" con Teherán para alcanzar el fin de las hostilidades y aseguró que los contactos continuarán a lo largo de la semana.

Por su parte, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, declaró el lunes que habló con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y le prometió la ayuda de Islamabad para lograr la paz en la región.

Aunque Teherán ha negado la existencia de diálogo directo con EE. UU., el portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, admitió haber recibido mensajes de "países amigos" sobre la petición estadounidense de negociar, pero negó que se hubieran celebrado dichas conversaciones, según informó la agencia oficial iraní IRNA.