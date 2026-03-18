Pakistán anuncia una tregua temporal en Afganistán

Pakistán anunció este miércoles (18.03.2026) una tregua en su conflicto con Afganistán durante la fiesta que marca el fin del Ramadán, el Aíd al Fitr, mientras en Kabul empezaron a enterrar a los cientos de víctimas del ataque paquistaní de la víspera.

El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, precisó que esta tregua, que durará desde el jueves hasta la medianoche del lunes, hora local, se produce "a petición de países islámicos amigos, como Arabia Saudita, Catar y Turquía".

"Pakistán hace este gesto de buena fe y de acuerdo con las normas islámicas", escribió en X, pero advirtió que "en caso de cualquier ataque transfronterizo, ataque con drones o cualquier incidente terrorista dentro de Pakistán, las operaciones se reanudarán de inmediato con mayor intensidad".

Antes de ese anuncio, en Afganistán tuvieron lugar los funerales de algunas de las cientos de víctimas de un ataque pakistaní contra un centro de desintoxicación de drogadictos en Kabul, en el que el gobierno talibán prometió represalias pero dejó la puerta abierta a las negociaciones.