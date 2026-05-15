Países europeos avanzan en la creación de tribunal contra agresión rusa en Ucrania

Los países europeos avanzaron este viernes (15.05.2026) en la creación de un tribunal especial para castigar la agresión rusa en Ucrania al apoyar mayoritariamente una resolución que busca perseguir a los responsables de los crímenes de guerra cometidos durante una contienda que dura ya más de cuatro años.

El presidente ruso, Vladimir "Putin siempre quiso pasar a la historia. Pasará a la historia como un criminal. Y no sólo él", aseguró Andri Sibiga, ministro de Exteriores ucraniano, durante la reunión anual del comité de ministros del Consejo de Europa (CE) en Chisinau, capital moldava.

El Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania se ocupará de investigar, procesar y juzgar a los responsables de los crímenes contra ese país, llenando las lagunas en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que ordenó en 2023 el arresto de Putin por crímenes de guerra.

El ministro de Exteriores moldavo, Mihai Popsoi, anunció que 34 de los 46 miembros del Consejo Europeo, más la Unión Europea, expresaron su intención de sumarse al conocido como Acuerdo Parcial Ampliado que establecerá dicho tribunal. Por el momento, no se han sumado un total de doce miembros, entre los que figuran antiguas repúblicas soviéticas -Kazajistán, Georgia, Armenia, Azerbaiyán- y países que mantienen tradicionalmente buenas relaciones con Moscú como Turquía, Hungría, Eslovaquia o Serbia.

Por su parte, la subjefa de la Administración presidencial ucraniana, Irina Mudra, destacó que era la primera vez que se creaba un tribunal de ese tipo desde Núremberg y Tokio tras la Segunda Guerra Mundial, y que el próximo paso será designar a los jueces, aprobar los procedimientos e iniciar las investigaciones, lo que podría tener lugar el próximo año en La Haya.

Rusia debe rendir cuentas

"El Tribunal Especial significa justicia y esperanza. Ahora es necesario tomar medidas para corroborar ese compromiso político, garantizando el funcionamiento y la financiación del tribunal", dijo Alain Berset, secretario general del Consejo. Añadió que "el derecho internacional no sabe de excepciones" y que "se acerca con rapidez el momento en que Rusia deberá rendir cuentas por su agresión".

Después de entregar la copia de la resolución a Sibiga entre los aplausos de los presentes, Berset aseguró que el dilema que afronta ahora Europa "es la fuerza de la ley contra la ley del más fuerte". "No tenemos derecho a fallar", señaló y añadió que "pocos creían que este día llegaría", pero finalmente se ha cruzado "el punto de no retorno", ya que el tribunal "es una realidad legal", agregó.