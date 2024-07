Padres de estudiantes Ayotzinapa se dicen "decepcionados" de AMLO

A punto de cumplirse una década de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (sur de México), los padres y familiares expresaron "decepción" y "enfrascamiento" tras reunirse el lunes con el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque mostraron "esperanza" tras su encuentro con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Clemente Rodríguez, padre de Cristian Rodríguez, uno de los 43 normalistas, expuso su desilusión del encuentro con López Obrador en Palacio Nacional, pues consideró que el presidente sigue "cerrado" en su versión de defender a las Fuerzas Armadas.

"Me quedo totalmente insatisfecho, decepcionado, porque no cumplió su compromiso, en su campaña prometió (seguir) las líneas de investigación", comentó Rodríguez.

"Él (López Obrador) está encerrado en decir: 'ya es todo lo que tengo, toda la investigación del Ejército, que me han proporcionado, pues no puedo tocarlo porque no tengo nada', pero sabemos que el Ejército es culpable", sostuvo el padre activista.

También se reunieron con Sheinbaum

Luego de dialogar con López Obrador, los padres y madres de los normalistas caminaron al Museo de la Ciudad de México, en el centro de la capital, donde sostuvieron una segunda reunión con Sheinbaum, quien se comprometió a "encontrar la verdad" en el caso.

Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascensio Bautista, otro de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, comentó que tienen "esperanza" de que se pueda avanzar en el caso con Sheinbaum, aunque urgió revisar los más de 866 folios que involucran al Ejército mexicano.

"Fue un crimen de Estado y el Estado tiene que resolver el caso Ayotzinapa", demandó Bautista.

Durante la noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, estado de Guerrero, desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.