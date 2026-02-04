Paciente con granada en recto obligó a activar protocolo antiexplosivos en hospital francés

Un hombre de 24 años fue atendido en la madrugada del 1 de enero en el Hospital Rangueil de Toulouse tras acudir a urgencias con una granada alemana de la Primera Guerra Mundial alojada en el recto, lo que requirió la movilización del servicio de desactivación de explosivos.

Cirugía interrumpida por riesgo de explosión

Al llegar a la sala de urgencias, el paciente se quejaba de un intenso dolor rectal y admitió haber introducido un objeto, sin dar más detalles. El personal médico procedió a operarlo, como es habitual en casos similares.

Solo durante la extracción quirúrgica del objeto, los médicos descubrieron que se trataba de munición, por lo que tuvieron que detener la intervención por temor a una posible explosión. Alertaron inmediatamente a los expertos en explosivos, informaron medios franceses citando a empleados del hospital. Las razones por las que el joven se introdujo el proyectil quedaron sin aclarar

Granada alemana de 1918 en el quirófano

La granada era un proyectil alemán de 37 milímetros de la Primera Guerra Mundial con una longitud de 16 centímetros, informó la cadena France 3. Alrededor de la 1:40 de la madrugada, según reportó El País, llegó la policía y activó el escuadrón de artificieros. El servicio de desactivación de explosivos acordonó inicialmente un perímetro de seguridad en la clínica para neutralizar el artefacto y poder continuar con la cirugía.

Munición desmilitarizada sin peligro real

Sin embargo, resultó que el proyectil, que databa de 1918, ya no representaba ningún peligro, informó el periódico Le Figaro, citando a la policía. Aunque el Grupo de Apoyo Judicial (GAJ) había abierto un procedimiento por posesión de munición de categoría A, según el periódico Dépêche, la fiscalía de Toulouse decidió no seguir adelante con el caso al tratarse de munición desmilitarizada.

No es el primer caso de este tipo en Francia. Ya en 2022 tuvo que ser operado un hombre de 88 años en Toulon, en el sur de Francia, que tenía en el recto un proyectil aún más grande de la Primera Guerra Mundial.