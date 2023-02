Ozzy Osbourne cancela gira por agotamiento físico luego de tres operaciones

La leyenda del heavy metal Ozzy Osbourne anunció este miércoles que cancelará las fechas de su gira en su Reino Unido y Europa, pues su cuerpo "todavía estaba físicamente débil" después de una lesión en la columna. El cantante de 74 años, nacido en Birmingham, anunció en Twitter que cancelaría las fechas de su gira en Europa y el Reino Unido, que se habían retrasado mucho "porque sé que no podría hacer frente a los viajes que la gira implica". La gira ya se había pospuesto varias veces debido al estado de salud de Osbourne y la pandemia de Covid-19.

Osbourne agregó que "en buena conciencia, ahora me he dado cuenta de que no soy físicamente capaz de hacer las próximas fechas de mi gira por Europa y el Reino Unido". "Nunca hubiera imaginado que mis días de gira terminarían de esta manera", agregó, agradeciendo a sus fanáticos "por darme la vida que nunca soñé que tendría".