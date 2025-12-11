OTAN advierte a sus aliados: “Somos el próximo objetivo de Rusia”

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó este jueves (11.12.2025) a los aliados a intensificar sus esfuerzos de defensa para evitar un conflicto librado por Rusia, que podría ser “de la escala de la guerra que sufrieron nuestros abuelos y bisabuelos”.

En un discurso en Berlín, afirmó que muchos aliados de la alianza militar no percibían la amenaza rusa en Europa y que debían aumentar rápidamente el gasto y la producción militar.

“Somos el próximo objetivo de Rusia. Me temo que muchos se muestran silenciosamente complacientes. Demasiados no perciben la urgencia. Y muchos creen que el tiempo está de nuestra parte. No es así. Es hora de actuar”, declaró Rutte.

“El conflicto está en nuestra puerta. Rusia devolvió la guerra a Europa y debemos estar preparados”, agregó.

Asimismo, Rutte aseguró que Rusia podría estar lista para usar la fuerza militar contra la OTAN en cinco años.



