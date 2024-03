Organización Abuelas de Plaza de Mayo reclama ley contra negacionismo en Argentina

25 de marzo de 2024, 6:26 AM

"Le recordamos a este Gobierno que debe tener presente que, con el odio, la represión y el revanchismo no se puede construir una sociedad más justa y fraterna. A los representantes del pueblo, diputados, senadores, les recordamos que tienen la responsabilidad de rechazar por inconstitucional el DNU (decreto de necesidad y urgencia) y la Ley Ómnibus", indicó Pérez Esquivel.

Luego del acto por la memoria, Villarruel lanzó una nueva publicación en su cuenta de X (antes Twitter), donde criticó a De Carlotto: "A vos no te votó nadie, votó a Javier Milei. Respetá al pueblo argentino que les dijo no a ustedes también. No fueron 30.000", cerró Villarruel.