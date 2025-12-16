Orcas y delfines cazan juntos por primera vez: científicos captan alianza inédita

Un grupo de orcas (Orcinus orca) y delfines de flancos blancos (Lagenorhynchus obliquidens) han sido observados cazando juntos y compartiendo el botín en aguas canadienses por primera vez, detalla un estudio publicado en Scientific Reports.

Los autores sabían que ambas especies interactuaban en las aguas del océano Pacífico, pero nunca antes se había observado una colaboración entre ellas.

"Ver cómo (las orcas) se sumergen y cazan al unísono con los delfines cambia por completo nuestra comprensión de lo que significan esos encuentros", afirma Sarah Fortune, autora principal, en un comunicado de la Universidad de Columbia Británica (Canadá).

Ni se evitan ni luchan por los alimentos

Los delfines suelen alimentarse a escasos metros de las orcas que, normalmente, cazan de manera independiente y comparten solamente presas con miembros de su manada.

Sin embargo, los autores observaron que no luchan por el alimento ni se evitan, sino que exhiben un comportamiento que sugiere que ambas especies han forjado una relación de la que ambos se benefician.

"Nuestro material muestra que las orcas y los delfines pueden estar cooperando realmente para encontrar y compartir presas, algo nunca antes documentado", subraya Fortune.

Drones y etiquetas de seguimientos

Los científicos usaron drones y colocaron etiquetas de seguimiento en los animales marinos para recoger imágenes aéreas y submarinas de las interacciones entre ambos alrededor de la Isla de Vancouver, en 2020.

Las imágenes ayudaron a recopilar datos cinemáticos en 3D con imágenes y sonido, y registrar continuamente datos de inmersión de alta resolución, junto con vocalizaciones y sonidos relacionados con la alimentación.

En 25 ocasiones, las orcas cambiaron de rumbo después de encontrarse con delfines para seguirlos en inmersiones de alimentación.

El preciado salmón Chinook

Los autores creen que las orcas guardan silencio para escuchar las ecolocalizaciones de los delfines y encontrar salmones Chinook (Oncorhynchus tshawytscha), que son presas demasiado grandes para que los delfines las capturen y traguen por sí solos.

En ocho ocasiones, las orcas capturaban, comían y compartían el salmón con sus pares de la manada. En cuatro de estas ocasiones, los delfines estaban presentes.

En uno de estos registros, los delfines se alimentaron de los restos de un salmón que había sido desmenuzado por las orcas para que los delfines pudieran comerlo, una muestra de que ambas especies comparten las presas.

<span id="selectionBoundary_1765862841337_26833369489391323" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



Una alianza estratégica para alimentarse

Aunque reconocen que aún falta más investigación al respecto, los científicos sugieren que esta alianza estratégica beneficia a los delfines, que se ven protegidos por las orcas y pueden alimentarse con los restos de la caza, y también a las orcas, que logran localizar el salmón con mayor facilidad gracias a los delfines.

"Las orcas pueden conservar energía y utilizar a los delfines como exploradores equipados con radar para aumentar sus posibilidades de encontrar salmones Chinook grandes a mayores profundidades", afirma el coautor Andrew Trites, director de la Unidad de Investigación de Mamíferos Marinos del Instituto de los Océanos y la Pesca de la UBC.

A cambio, "los delfines ganan protección contra depredadores y acceso a las sobras de uno de los peces más preciados del océano. Es un beneficio mutuo para todos los involucrados", concluye el experto.

Editado por Jose Urrejola, con información de EFE, Universidad de Columbia Británica y Scientifc Reports