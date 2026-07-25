Orcas embisten a un pez luna con tanta fuerza que lo destrozan en mil pedazos

Una orca (Orcinus orca) sujeta la cola de un pez luna (Mola mola). Una de sus compañeras toma distancia, acelera y embiste con todas sus fuerzas al gran pez, que estalla en mil pedazos.

La secuencia, difundida por la oenegé estadounidense Beneath The Waves, muestra un comportamiento que los científicos nunca habían documentado en estos cetáceos, conocidos popularmente como "ballenas asesinas".

No fue caza: el pez ya estaba muerto

La investigadora principal Kathryn Ayres, que observó en el agua el comportamiento en el golfo de California, en México, aclara que el pez luna ya había muerto antes de deshacerse por el impacto.

Según los científicos, que publican sus apuntes este jueves (23.07.2026) en la revista Frontiers in Ethology, no se trató de una técnica de cacería, sino de algo más difícil de clasificar: podría haber sido un intento de dividir al animal en trozos más pequeños y fáciles de comer, o simplemente un juego.

"Se sabe que las orcas juegan con su comida. Las orcas suelen despedazar a sus presas y compartirlas con otros miembros del grupo, incluidas las crías y los juveniles", explica Ayres, en un comunicado difundido por Frontiers.

¿Algo similar a la antesala de un asado?

Mark Peter Simmonds, director científico de OceanCare, buscó una analogía humana para describir este comportamiento, que fue registrado en dos ocasiones, en 2024 y 2025.

Lo comparó con "las comidas formales humanas, donde entran en juego tanto la socialización como la nutrición. Tal vez sea similar a cuando el anfitrión trincha el asado en una comida formal", comenta.

El coautor del estudio, Erick Higuera, biólogo marino y director ejecutivo de Orcas México, señala a Smithsonian Magazine que el video "demuestra que las orcas son capaces de trazar mentalmente un plan táctico de varios pasos y ejecutarlo con precisión militar".

Un animal marino que no para de sorprender

Las orcas son depredadores alfa de gran inteligencia con un repertorio de conductas sociales y de caza que sigue sorprendiendo a los investigadores.

"Es fundamental recopilar buenas fotografías de identificación siempre que sea posible: seguimos descubriendo nuevas técnicas sobre cómo cazan y procesan sus presas las orcas. Son uno de los depredadores marinos más emblemáticos del mundo y, sin embargo, no dejan de sorprendernos", plantea Ayres.

Otras técnicas de caza, herramientas y canibalismo

Se las ha documentado practicando el wave washing, una técnica en la que cooperan para generar olas que derriban a las focas de las placas de hielo.

Asimismo, se las ha visto llevando salmones muertos a modo de sombreros, por razones que siguen siendo un misterio. Han sido filmadas devorando tiburones blancos (Carcharodon carcharias) e incluso teniendo comportamientos caníbales.

Y usan herramientas: una investigación reciente mostró a una población de orcas en peligro crítico de extinción en el mar de Salish arrancando trozos de algas para exfoliarse mutuamente.

Rebecca Wellard, científica de la Universidad Curtin de Australia Occidental que no participó en el estudio, no se sorprende: "Esto realmente nos demuestra lo inteligentes que son las orcas. Espero que esto haga que la gente respete más a estas complejas criaturas que son grandes depredadores en su entorno", declara.

Una embestida "verdaderamente brutal"

El pez luna no es un animal frágil. Puede alcanzar los 2.000 kilogramos y posee un cuerpo óseo, aplanado y con aletas. Pueden alcanzar más de tres metros de longitud y pesar hasta 2.000 kg.

Se desplazan por distintas capas de profundidad, pero suben a la superficie para descansar, regular su temperatura corporal o liberarse de parásitos, pero allí son más vulnerables a la depredación.

En el Golfo de California son una de las especies más cazadas y consumidas por las orcas. No suelen explotar de esa manera, detallan los expertos.

Sin embargo, que se haya desintegrado en pedazos de un solo golpe dice mucho sobre la fuerza del impacto: "Son peces pesados y óseos, así que debió de ser un embate verdaderamente brutal", concluyó Wellard.



