ONU extiende un año su misión en Afganistán

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este lunes (15.06.2026) por unanimidad la renovación de su misión en Afganistán hasta el 17 de junio de 2027, a pesar de las dudas planteadas por Estados Unidos.

La misión de las Naciones Unidas en Afganistán (Unama), que coordina la ayuda en el país, se prorrogó en marzo solo por tres meses a petición de Washington, que sostuvo que la resolución adoptada exige "una revisión estratégica" del organismo.

Afganistán se enfrenta a una de las crisis humanitarias más graves del mundo. Los talibanes impusieron severas restricciones a las mujeres y niñas en este país devastado por la guerra desde que tomaron el poder en Kabul en 2021, incluyendo limitaciones al acceso a la educación, el empleo y el deporte, lo que ha generado críticas internacionales generalizadas.

La misión de la Unama se remonta a 2002 y ha desempeñado un papel en la coordinación de la ayuda humanitaria y el diálogo político, además de supervisar la situación de los derechos humanos.

"La resolución demuestra un firme apoyo a la labor de la Unama", declaró Fu Cong, embajador de China ante la ONU, país que presentó la resolución.

rr afp/reuters