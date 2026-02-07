ONU alerta que unos 4,5 millones de niñas podrían sufrir mutilación genital en 2026

Alrededor de 4,5 millones de niñas, muchas de ellas menores de cinco años, corren el riesgo de sufrir mutilación genital este año en todo el mundo, estimaron varias agencias de la ONU este viernes (06.02.2026).

Además, unos 230 millones de mujeres han sido sometidas a la mutilación genital femenina, según el organismo internacional.

Ablación "es una violación de los derechos humanos"

Estas prácticas, que suelen realizarse antes de la pubertad, pueden provocar infecciones, hemorragias, esterilidad y complicaciones en el parto. El procedimiento implica la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos, a veces en niñas menores de 5 años.

"La mutilación genital femenina es una violación de los derechos humanos y no puede tener ninguna justificación", escribieron los directivos de varias agencias de la ONU, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef.

Avances a pesar de negativo pronóstico

La ablación pone en peligro "la salud física y mental de las mujeres y puede provocar complicaciones graves y duraderas", añadieron.

Según un comunicado, los esfuerzos de las últimas tres décadas han permitido avanzar y casi dos tercios de la población de los países donde existen estas prácticas se muestran a favor de suspenderlas.

"La educación de salud, el trabajo con los líderes religiosos y de las comunidades, así como con los padres y cuidadores, el uso de los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales son estrategias eficaces para poner fin a estas prácticas", afirman los firmantes.