OMS reduce drásticamente los casos sospechosos de ébola

La Organización Mundial de la Salud (OMS) redujo drásticamente este martes (02.06.2026) su conteo de casos sospechosos de ébola en la República Democrática del Congo de 906 a 116, a los que se suman otros 15 en Uganda. Esta caída se produjo gracias a que se descartaron muchos casos tras practicarles pruebas médicas que confirmaron que se trataba de otras enfermedades con síntomas similares.

Los casos confirmados en la RDC se elevan a 321, mientras que los fallecidos son 48, agregó en rueda de prensa el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier. Entre los cientos de casos sospechosos de ébola registrados en las últimas semanas "hubo algunos que finalmente resultaron ser malaria o meningitis", indicó el portavoz para explicar la fuerte reducción en el número de posibles contagios.

"Los casos sospechosos son una instantánea de un momento concreto; en cambio, los confirmados son una cifra acumulativa, el número crecerá con más o menos velocidad", subrayó. El vocero destacó que "cualquier persona que sea detectada por la vigilancia o que acuda a un centro de salud con síntomas que puedan parecerse al ébola" se contabiliza como sospechoso durante el brote, a la espera de los resultados de las pruebas.

Síntomas similares a la gripe

Lindmeier también destacó que el número de recuperados en la RDC se eleva a seis e indicó que en la vecina Uganda los casos confirmados son nueve, con un fallecido, aunque las autoridades ugandesas reportaron seis contagios más este martes, por lo que el total en el país llega a 15. Las personas infectadas con Bundibugyo, la cepa del ébola responsable del brote, presentan inicialmente síntomas similares a los de la gripe, la malaria o la fiebre tifoidea, lo que puede retrasar su detección.

El brote fue declarado el 15 de mayo en la provincia de Ituri, una región en conflicto en el noreste de la RDC, un país con más de 100 millones de habitantes y uno de los más pobres del mundo. Sin embargo, se cree que el virus, que se transmite por contacto estrecho y fluidos corporales y puede causar una fiebre hemorrágica mortal, llevaba semanas propagándose de forma silenciosa antes de esa fecha.

DZC (EFE, AFP)