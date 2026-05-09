OMS considera a pasajeros de crucero afectado por hantavirus "contactos de alto riesgo"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó este sábado (09.05.2026) que considera a todas las personas a bordo del crucero afectado por hantavirus como casos críticos.

"Clasificamos a todas las personas a bordo como lo que llamamos contactos de alto riesgo", dijo la directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, en un evento en redes sociales.

En este sentido, la funcionaria de salud precisó que recomienda "un seguimiento y monitoreo activo por un periodo de 42 días de todos los pasajeros y la tripulación que desembarquen".

Asimismo, subrayó que el riesgo para la población general y para los habitantes de las islas Canarias, donde se espera que el crucero MV Hondius eche ancla el domingo, sigue siendo "bajo".