Observación electoral europea en Colombia: pese a injerencias, "elecciones ejemplares"

Con una participación histórica del 58 por ciento en los comicios de Colombia, la misión de la Unión Europea, que llegó al país en enero de 2026 para las elecciones legislativas y se quedará hasta julio por la segunda vuelta, subraya la fiabilidad de sus resultados.

Y esto, a pesar de la polarización y la violencia que se hayan podido registrar durante la campaña. Once candidatos participaron en la contienda, en la que salieron a la cabeza Abelardo De La Espriella, con el 43,7 por ciento de los votos (Defensores de la Patria), e Iván Cepeda (Alianza por la Vida), con el 40,9 por ciento.

Las acusaciones cruzadas entre los candidatos, la injerencia nacional, sobre todo del presidente colombiano Gustavo Petro, y la externa, especialmente del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se registran como "situaciones lamentables" en la primera ronda de los comicios. No obstante, "confiamos en que en la segunda vuelta las elecciones se producirán de nuevo en un clima plenamente democrático y sin injerencias de ningún tipo", comenta a DW después de la rueda de prensa Leire Pajín, jefa de la delegación del Parlamento Europeo.

Esta, compuesta por doce eurodiputados de cinco países y de todos los grupos políticos de la Eurocámara, se unió el fin de semana de los comicios a los observadores de corto y largo plazo procedentes de 24 países de la UE, además de Noruega, Suiza y Canadá. Presentes en 591 mesas a lo largo y ancho del territorio colombiano, los observadores europeos emplean para su análisis una metodología depurada por 30 años de experiencia en unos 200 países.

Difícil acceso desde los territorios

Pocos días antes de esta primera vuelta electoral, la MOE europea publicaba un video sobre la situación de las mujeres en la región del Chocó, en el Pacífico colombiano. Su voto está condicionado tanto el patriarcado como por el aislamiento de ciertos territorios, a dos días en lancha del recinto electoral más cercano. "Por eso mismo, hemos querido reflejar la ejemplaridad de la organización de estas elecciones, a pesar de la dificultad orográfica de un país que cuenta con territorios de difícil acceso", acota Leire Pajín.

"Hemos reflejado también la condicionalidad del voto en algunas zonas donde el narcotráfico y las actividades ilícitas están presentes", añade la eurodiputada por España, anunciando que en el informe final se incluirán recomendaciones para mejorar el proceso.

Cabe recordar que, en realidad, este es el objetivo de las MOE: analizar el proceso electoral de acuerdo con estándares internacionales y la legislación nacional para detectar posibles fallos e identificar mejoras que incrementen su calidad democrática. Con respecto a la condicionalidad del voto en zonas conflictivas, la Misión de Observación Electoral de la sociedad civil colombiana detectó acciones de control de la movilidad por parte de grupos armados organizados.

Sin control estatal

¿Cómo acceden, entonces, los observadores internacionales a estas zonas sin control estatal? "Solo no han podido estar en aquellos territorios concretos donde, por seguridad, no se puede acceder", responde, sin dar detalles, Leire Pajín, asegurando, no obstante, la presencia de la observación electoral a lo largo y ancho del país.

Al respecto, el informe preliminar de la MOE afirma: "Los derechos fundamentales fueron, en general, respetados, aunque la libertad de los candidatos para hacer campaña se vio limitada en algunas zonas rurales poco pobladas bajo la influencia de grupos armados ilegales. La intimidación y la coacción a los votantes por parte de estos grupos se convirtieron en temas de campaña, con acusaciones cruzadas en todo el espectro político".

El informe de la MOE europea se hace asimismo eco del clima de violencia, que se fue incrementando a medida que se acercaba la cita con las urnas en esta primera jornada de las elecciones presidenciales. En la rueda de prensa, González Pons, jefe de la MOE, lamentaba los nueve soldados muertos, los ocho heridos y los tres asesinatos registrados durante la campaña.

Desinformación y acusaciones

Nueve mil jueces electorales aseguran la credibilidad de los resultados, se asevera en el informe de la MOE. No obstante, el propio presidente de Colombia hablaba en su cuenta de X de compra de votos. "No tenemos constancia de esa práctica", comentó al respecto Leire Pajín.

También en lo que respecta a la financiación de la campaña, la desinformación y las acusaciones cruzadas han marcado esta primera vuelta. En este sentido, el informe preliminar remite a las disposiciones del propio sistema electoral de Colombia, que podrían generar inequidad en el acceso a la financiación al favorecer con anticipos monetarios a los candidatos con mayor probabilidad de ganar; los demás tendrían que organizar avales bancarios por su propia cuenta. "El modelo agrava la desigualdad entre las candidaturas", se afirma en el informe preliminar.

Como fuere , y de cara a la segunda vuelta, la jefa de la delegación del Parlamento Europeo a los comicios colombianos reafirma la voluntad europea de acompañar a este socio clave. "Queremos expresar nuestra felicitación al pueblo de Colombia por su compromiso con la democracia y a las instituciones que organizaron el proceso electoral de manera ordenada y en libertad", afirma Leire Pajín, esperando que el 21 de junio "se repita el clima de respeto a la soberanía, el voto en libertad y el respeto a las instituciones y al pueblo colombiano".



