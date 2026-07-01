Número de muertos por terremotos en Venezuela aumenta a 2.295

El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte de Venezuela hace una semana se elevó a 2.295, mientras que la cantidad de heridos subió a 11.267, informó este miércoles (01.07.2026) el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. En un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez también reportó 12.841 personas damnificadas.

Asimismo, señaló que han sido rescatadas 6.461 personas por más de 4.000 rescatistas. "La esperanza se mantiene intacta", aseguró, a siete días de los sismos que destruyeron totalmente, según cifras oficiales, 189 edificios, y dejaron dañados cerca de mil. En esta semana, los sismógrafos han registrado 782 réplicas, aunque Rodríguez aclaró que durante los últimos dos días la frecuencia y la intensidad han disminuido.

"La amenaza parece estar disminuyendo, pero no ha desaparecido", indicó. El presidente del Parlamento llamó a las personas afectadas a inscribirse en un sistema online del Gobierno llamado Patria, por el que se entregan ayudas sociales, para resolver "rápidamente" el tema de "habitabilidad" y llevarlos a "hoteles de la ciudad capital para que tengan un sitio donde pernoctar".

NASA: casi 60.000 edificios dañados

El doble terremoto de hace una semana, que afectó principalmente a La Guaira, Caracas y otros cuatro estados, es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA con imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada. Naciones Unidas, en tanto, reportó hace unos días que se estimaba que había unas 50.000 personas desaparecidas.



