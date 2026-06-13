NOAA anuncia que el fenómeno de El Niño ya comenzó

El fenómeno meteorológico de El Niño ya comenzó, informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), y los científicos esperan que se intensifique hacia finales de año, potencialmente alcanzando una fuerza histórica que podría derivar en un período "prolongado” de temperaturas por encima del promedio.

En su último informe, los científicos de la NOAA señalaron que "durante el último mes se desarrollaron condiciones propias de El Niño", tal como lo indican las temperaturas de la superficie del mar por encima del promedio en el Pacífico. "Existe un 63% de probabilidades de que se produzca un fenómeno muy intenso entre noviembre y enero, el cual se situaría entre los episodios más fuertes registrados desde 1950", dice el reporte.

Es posible que las temperaturas de la superficie marítima excedan los 2 grados centígrados sobre lo usual en su área de impacto en el Pacífico. La oficina meteorológica estadounidense declara la formación de El Niño cuando las temperaturas en el Pacífico ecuatorial están 0,5 grados centígrados por encima del promedio por "varios meses consecutivos".

¿2027 infernal?

Para países en su zona de impacto, como Estados Unidos, esto implica condiciones más secas y un invierno más cálido de lo usual, apuntó la NOAA, aunque también implicará más tormentas en el sur del país norteamericano. Los vientos de El Niño también suponen una posibilidad mayor de ciclones tropicales en el Pacífico, aunque una menor probabilidad de huracanes en el Atlántico.

El Niño, que dura entre nueve meses y un año, provoca cambios a escala mundial en los vientos y los patrones de lluvias, así como condiciones meteorológicas erráticas. Los científicos temen que agregue temperatura a un planeta que ya se está calentando debido a la quema de combustibles fósiles, y que amplifique los eventos meteorológicos extremos.

Si bien suele alcanzar su punto álgido a fin de año, el calor acumulado en los océanos se libera más lentamente hacia la atmósfera, lo que eleva las temperaturas globales al año siguiente. Por eso muchos climatólogos temen que 2027 bata el récord del año más cálido jamás registrado.