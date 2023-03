Ni murciélagos ni pangolines: ¿Es el perro mapache el culpable de la pandemia?

En 2014, el biólogo inglés Edward Holmes (que también participó de la investigación) visitó el mercado de Wuhan y vio a los perros mapache en una jaula. Les tomó una fotografía porque, según dijo a The New York Times, le parecía que ahí podía estar la clave del surgimiento de algún nuevo virus. Cuando escuchó las noticias sobre una sospechosa enfermedad en China a fines de 2019, se acordó de la foto. "Los perros mapache", pensó.

Si bien no es la primera vez que se habla de los perros mapache como sospechosos, sí es la primera vez que hay evidencias más tangibles gracias a muestras genéticas. ¿Son evidencias definitivas? No, pero se acercan a la verdad. El biólogo danés Kristian Andersen, que participó en el estudio, lo resume así: "¿Creo que había animales infectados en el mercado? Sí, lo creo. ¿Estos nuevos datos se añaden a pruebas anteriores? Sí. ¿Estamos seguros de que el hospedador intermedio fueron perros mapaches? No. ¿Están en los primeros lugares de mi lista de potenciales hospedadores? Sí, pero no son los únicos".