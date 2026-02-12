¿Netflix nos está volviendo estúpidos?

¿Nos está Netflix volviendo menos inteligentes? No me refiero al sentido tradicional de "la televisión te atrofia el cerebro" y que las horas que uno pasa viendo episodios de Los Bridgerton o Squid Game (El juego del calamar) podrían aprovecharse mejor leyendo libros de Dostoievski. Me refiero a si Netflix está simplificando los diálogos y las historias de sus películas y series de televisión para adaptarse a un público que sabe que apenas presta atención.

Stranger Things y el exceso de palabra

Es una idea que se me ocurrió mientras veía la última temporada de Stranger Things. La serie de Netflix de los hermanos Duffer comenzó en 2016 como un homenaje nostálgico a todo lo relacionado con los años 80, en particular las novelas de Stephen King y las películas de Steven Spielberg: Firestarter se une a E.T. a través de Dungeons and Dragons.

Pero, víctima de su propio éxito mundial, a lo largo de nueve años y cinco temporadas, la serie se ha hipertrofiado y discurre con lentitud. Gran parte del atractivo inicial de Stranger Things era visual: la ropa, los decorados, los efectos especiales cutres, pero geniales, las secuencias de lucha épicas.

En su última temporada, gran parte de eso dio paso a personajes sentados explicando lo que van a hacer, mientras repiten puntos de la trama que el público ya ha visto. Se supone que el mundo está llegando a su fin, pero Mike, Will, Nancy y Eleven siempre parecen tener tiempo para comentar los acontecimientos.

Dilo todo, no muestres nada

Stranger Things no es la única. Basta con echar un vistazo a las series originales de Netflix para darse cuenta rápidamente de una tendencia. Los personajes describen lo que están haciendo o sintiendo. Te recuerdan lo que ha pasado momentos antes. Explican con detalle sus objetivos y motivaciones, por si acaso te has perdido algo.

En Irish Wish, una fantasía de Netflix sobre el intercambio de cuerpos, Maddie Kelly (Lindsay Lohan) ofrece una exposición tan descarnada que casi resulta impresionante.

"Pasamos un día juntos. Admito que fue un día precioso, lleno de vistas espectaculares y lluvia romántica", dice, "pero eso no te da derecho a cuestionar mis decisiones vitales. Mañana me caso con Paul Kennedy".

"Bien", responde su amante James (Ed Speleers), en una frase que parece menos escrita que generada. "Será la última vez que me veas, porque cuando termine este trabajo me voy a Bolivia a fotografiar un lagarto arbóreo en peligro de extinción". La idea ya no es mostrar, no contar, sino contar —y volver a contar— para los espectadores distraídos.

Diseñar historias para espectadores distraídos

Y esta avalancha de "contar, no mostrar" no es accidental. Es intencionada.

Cuando Matt Damon estaba rodando The Rip, su nueva película policíaca de Netflix coprotagonizada por Ben Affleck, Netflix sugirió que simplificaran los diálogos. En una entrevista en The Joe Rogan Experience, Damon dijo que los ejecutivos de Netflix plantearon la idea de que "no sería terrible si reiteraran la trama tres o cuatro veces en los diálogos, porque la gente está con el móvil mientras ve la película".

Este fenómeno se conoce como "segunda pantalla", y los algoritmos de Netflix, capaces de rastrear, con una precisión de segundos, cuándo los espectadores se desconectan o abandonan, han llegado a una conclusión contundente: la audiencia está distraída y el contenido debe adaptarse a esa realidad. Las series se escriben para sobrevivir a ser vistas mientras se compra por Internet, se navega por TikTok o se escucha a medias desde otra habitación.

La actriz y productora Justine Bateman lo ha denominado "música ambiental visual", es decir, la televisión como música de ascensor.

Nada de esto es completamente nuevo. Siempre hemos tenido "televisión para planchar": telenovelas, series repetidas y reality shows diseñados para sonar de fondo mientras los espectadores hacen otra cosa. Lo que ahora es diferente es que Netflix ha aplicado esa lógica a dramas de prestigio, películas taquilleras y series estrella.

No debería sorprender. Al fin y al cabo, esta es la plataforma que construyó su marca sobre el mantra de los adictos a la televisión "Netflix and chill". Las historias fáciles de digerir, comprensibles al instante y que se olvidan en segundos no son un error, son el producto.

Por qué las producciones originales de Netflix se ven y suenan igual

Y no se trata solo del diálogo. Los espectadores atentos de Netflix, que ahora son una especie en peligro de extinción, pueden haber notado que muchas de las películas y series de la plataforma de streaming están empezando a verse y sonar de forma inquietantemente similar.

Iluminación digital brillante, pero con poco contraste. Imágenes planas que sobreviven al desvanecimiento de la luz del día. Mezclas de sonido comprimidas que mantienen todo al mismo nivel medio, lo que garantiza que los susurros sean audibles, pero que no permiten disfrutar de escenas de silencio.

Estas elecciones tienen sentido si se supone que la audiencia no está en un cine oscuro con una gran pantalla y sonido envolvente, sino en un teléfono en el metro o en un ordenador portátil al aire libre, viendo a medias mientras el sol blanquea la imagen.

Lo que se pierde cuando desaparece la atención

Poco a poco, esto nos aleja de la idea del cine o la televisión como una forma de arte visual inmersiva. Nos aleja del encuadre, la iluminación y el poder expresivo del silencio, las herramientas del cine.

Aun así, puede evitarse aterrizar en la basura programada algorítmicamente. La serie más exitosa de Netflix el año pasado fue Adolescence, un drama británico de realismo social, rodado en una sola toma, que formalmente no podía ser ser visto en una segunda pantalla. Su película original más vista fue K-Pop Demon Hunters, un largometraje animado que fusionaba las tradiciones narrativas orientales y occidentales y exigía atención, entre otras cosas animando a los espectadores a cantar sus canciones, que encabezaban las listas de éxitos.

Ambas funcionaron precisamente porque exigían más a su público, no menos. Si los espectadores solo quieren ruido de fondo, Netflix está encantado de proporcionárselo. La verdadera cuestión es si el público se dará cuenta, o le importará, cuando la plataforma deje de pedirles que presten atención.