Netanyahu se disculpa ante primer ministro de Qatar

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó este lunes (29.09.2025) a su homólogo qatarí, Mohamed bin Abdulrahmán, para disculparse por el ataque a Doha del pasado 9 de setiembre, en el que murieron seis personas, informó la cadena Al Jazeera.

La disculpa se produjo durante “una llamada telefónica conjunta” que el también jefe de la diplomacia qatarí recibió de Netanyahu y en presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, durante su reunión en la Casa Blanca, según Al Jazeera, que cita “una fuente diplomática bien informada”. De acuerdo con la fuente, la comunicación, de la que no dio más detalles, fue “iniciativa de Trump” y “las conversaciones se llevaron a cabo con la participación de los tres líderes”.

Encuentro entre Trump y Netanyahu

Esta llamada se produce en un día en el que Trump afirmó tras recibir en la Casa Blanca al primer ministro israelí, que tiene “mucha confianza” en que se logrará un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza. La reunión de hoy en la Casa Blanca entre Trump y Netanyahu se da en un contexto marcado por el creciente aislamiento internacional de Israel, provocado por su negativa a detener la guerra en Gaza y por el reconocimiento del Estado palestino por parte de históricos aliados de Tel Aviv, como el Reino Unido y Francia.

Qatar, que media junto con Egipto y Estados Unidos para un acuerdo de tregua en el enclave palestino, fue escenario de un ataque israelí que tuvo como objetivo a la delegación negociadora del grupo terrorista Hamás. Pese a que los líderes sobrevivieron a la acción, otros cinco miembros del movimiento y un agente de seguridad qatarí murieron.

Qatar calificó este ataque como un acto de “agresión” y de “terrorismo de Estado”, al tiempo que se comprometió a tomar “las medidas necesarias” para proteger su seguridad nacional.