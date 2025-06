Netanyahu augura varias oleadas de ataques iraníes contra Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este viernes (13.06.2025) que augura "varias olas de ataques iraníes" en respuesta a los bombardeos israelíes contra instalaciones nucleares y militares de la República Islámica.





"Anticipamos que estaremos expuestos a varias olas de ataques iraníes", declaró en un video, donde también reveló que la orden de atacar el programa nuclear la dio en noviembre de 2024, y que el plan inicial era realizar los bombardeos a fines de abril, aunque tuvo que posponerse.





"La orden llegó poco después del asesinato de (el líder del grupo chiita libanés Hizbulá, Hasán) Nasrala", afirmó el mandatario en un videomensaje en hebreo tras los sucesos de las últimas horas.





"Estaba claro para mí y para otras personas que tras el asesinato (de Nasrala), con la ruptura del eje iraní que era la base para destruir Israel, Irán avanzaría rápidamente con su programa nuclear (...). Eso es exactamente lo que hizo", añadió Netanyahu.

Guardia Revolucionaria promete abrir "las puertas del infierno"

El nuevo comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohammad Pakpur, afirmó este viernes (13.06.2025) que “en represalia por la sangre de nuestros comandantes, científicos y ciudadanos caídos, pronto se abrirán las puertas del infierno sobre este régimen asesino de niños”, en sus primeras declaraciones como responsable del cuerpo militar de élite tras el asesinato de su predecesor, el general Hossein Salami, muerto en los ataques que Israel lanzó contra infraestructuras nucleares y castrenses iraníes. Pakpur escribió una carta al líder supremo de Irán, Ali Jamenei, donde expresó estas amenazas.

En los ataques israelíes murieron además unas 70 personas y más de 300 resultaron heridas, según datos proporcionados por la agencia Fars que no han sido confirmados por las autoridades.

OIEA convoca reunión de emergencia tras el ataque de Israel

La Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, celebrará el lunes próximo una reunión extraordinaria tras el ataque de Israel contra instalaciones nucleares de Irán, iniciado este viernes (13.06.2025), informaron fuentes diplomáticas en Viena. La reunión del órgano ejecutivo del Organismo Internacional de Energía Atómica fue planteada por Irán, con el apoyo de Rusia. Nada indica que Israel pueda ser sancionada o condenada por sus ataques, ya que cuenta con el apoyo de más de la mitad de los miembros de la Junta.

Israel confirma ataques "en las últimas horas" contra misiles tierra-tierra de Irán

Las Fuerzas Armadas de Israel confirmaron este viernes (13.06.2025) haber atacado "en las últimas horas" sistemas y almacenes de misiles tierra-tierra de Irán, después de haber lanzado ataques durante la madrugada contra instalaciones nucleares y la cúpula militar del país persa. "En las últimas horas, aviones de combate de la Fuerza Aérea israelí, guiados por información precisa de la dirección de inteligencia, completaron una serie de ataques contra el sistema de misiles tierra-tierra del régimen iraní", dice un comunicado. Los ataques tuvieron como objetivo decenas de lanzamisiles, almacenes y demás blancos militares, aunque no dieron detalles sobre la ubicación.

"A lo largo de la guerra, el régimen iraní ha disparado cientos de misiles tierra-tierra hacia el territorio del Estado de Israel. La destrucción de misiles constituye una misión vital en la defensa de los ciudadanos del Estado de Israel", aseguraron las Fuerzas de Defensa israelíes.

Lufthansa suspende sus vuelos a Teherán y Tel Aviv hasta el 31 de julio

El grupo de aerolíneas Lufthansa suspendió sus vuelos a Teherán y Tel Aviv hasta el 31 de julio, después de que Israel atacara a Irán. La compañía informó este viernes (13.06.2025) que "debido a la situación actual" ninguna de sus aerolíneas -entre las que se encuentran Lufthansa, Swiss, Brussels, Austrian Airlines, Ita, Eurowings y otras- volará a esas ciudades hasta el 31 de julio. Swiss incluso suspendió sus vuelos a Tel Aviv hasta el 25 de octubre y a Beirut hasta el 31 de julio.

Asimismo, las aerolíneas del grupo no volarán a Amán, Erbil y Beirut hasta el 20 de junio y evitarán el espacio aéreo de Jordania, Irak y Líbano hasta nuevo aviso. Por motivos de seguridad el grupo Lufthansa no vuela a Tel Aviv desde comienzos de mayo después de que un misil procedente de Yemen alcanzara el aeropuerto de Ben Gurion.

Irán pide reunión urgente del Consejo de Seguridad para "que Israel rinda cuentas"

Irán solicitó este viernes (13.06.2025) una reunión urgente e inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU para que este organismo "cumpla su responsabilidad, condene este acto de agresión y haga que Israel rinda cumplida cuenta de sus crímenes". Así se expresa el Gobierno iraní en una carta del ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, enviada a la presidencia del Consejo y al secretario general de la ONU. La convocatoria de esta sesión depende ahora de que la pida formalmente uno de los quince miembros del Consejo, previsiblemente algún aliado de Irán, como Rusia o China, y esta mañana ya se están produciendo movimientos en este sentido, según la presidencia guyanesa de turno del Consejo.

Israel cierra sus embajadas en el mundo por la escalada con Irán

El Ministerio de Exteriores de Israel anunció el cierre de sus embajadas alrededor del mundo y el cese de sus servicios consulares "a la luz de los recientes desarrollos" por la escalada de violencia con Irán tras los bombardeos lanzados contra este país y las represalias esperadas sobre territorio israelí.

"Las misiones de Israel en el mundo permanecerán cerradas y no se ofrecerán servicios consulares contra Irán", dijo el ministerio en un comunicado recogido por el diario The Times of Israel.

El ministerio llamó a los israelíes en el mundo a rellenar una encuesta sobre su situación, aportando datos como su ubicación o en qué situación se encuentran.

La agencia EFE recibió esta comunicación por parte de distintas embajadas europeas.

Alrededor de las 03:30 de la madrugada hora local (00:00 GMT) se escucharon fuertes explosiones en el centro de Teherán. Poco después, sonaron las alarmas antiaéreas a lo largo de todo Israel, mientras que el Ministerio de Defensa israelí anunció que había lanzado un "ataque preventivo" contra Irán.

La comunidad internacional urge a desescalar tras ataques de Israel a Irán

La mayoría de los líderes extranjeros, al igual que la ONU, hicieron un llamamiento a la moderación y a la desescalada tras los ataques reivindicados por Israel contra Irán, sospechoso de querer dotarse de armas nucleares.

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a Israel e Irán a "mostrar la máxima moderación". Guterres condenó "cualquier escalada militar en Medio Oriente" y dijo estar "particularmente preocupado" por los ataques de Israel a instalaciones nucleares iraníes, en palabras de uno de sus portavoces.

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó a Irán a "hacer un trato, antes de que no quede nada". "Ya ha habido mucha muerte y destrucción, pero todavía hay tiempo para hacer que esta matanza, con próximos ataques planeados aún más brutales, termine", afirmó en su plataforma Truth Social.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, advirtió que las instalaciones nucleares "nunca deben ser atacadas". "Cualquier acción militar que ponga en peligro la seguridad de las instalaciones nucleares conlleva graves consecuencias para el pueblo de Irán, la región y más allá", afirmó y pidió "a todas las partes ejercer la máxima moderación para evitar una mayor escalada".

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, formuló un llamado a la "moderación" de todas las partes y a evitar "una mayor escalada", calificando la situación en Oriente Medio de "peligrosa".

El jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, instó a ambas partes a evitar "cualquier nueva escalada" que pudiera "desestabilizar toda la región", al tiempo que destacó "el derecho de Israel a defenderse".

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, pidió "moderación" y que "se movilicen todos los canales diplomáticos para rebajar tensiones".

"Los informes sobre estos ataques son preocupantes, e instamos a todas las partes a dar un paso atrás y reducir urgentemente las tensiones. La escalada no sirve a nadie en la región", declaró el primer ministro británico, Keir Starmer.

El Gobierno de Kiev sigue "con alarma" los acontecimientos en Oriente Medio tras el ataque israelí contra el programa nuclear iraní y pide que no se produzca una "desestabilización aún mayor" en la región que tendría efectos negativos sobre la seguridad internacional, al tiempo que señala a Teherán como "la fuente de muchos problemas" en esa parte del mundo.

Jordania, país fronterizo con Israel, aseguró que no autorizará ninguna violación de su espacio aéreo en caso de conflicto. La autoridad nacional de aviación anunció el cierre de su espacio aéreo y la inmovilización en tierra de todos los aviones como precaución.

China se mostró "profundamente preocupada por las graves consecuencias que podría tener esta iniciativa" y dijo oponerse "a cualquier violación de la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán", según un portavoz de la cancillería.

Trump advierte a Irán: "Esto sólo puede empeorar", e insta a un acuerdo nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este viernes (13.06.2025) a Irán a llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear y advirtió a sus autoridades tras el ataque israelí de que "esto solo puede empeorar".

"Algunos iraníes de la línea dura hablaron con valentía, pero no sabían lo que estaba a punto de suceder. ¡Todos están muertos ahora!", dijo Trump a través de un mensaje en la red Social Truth.

El mandatario subrayó que dio a Irán diferentes oportunidades para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear y que les dijo con firmeza que "simplemente lo hicieran".

Añadió que a las autoridades iraníes les dijo que "sería mucho peor de lo que sabían, anticipaban o les habían dicho: que Estados Unidos fabrica el mejor y más letal equipo militar del mundo, por mucho, y que Israel posee mucho y sabe cómo usarlo".

En su mensaje recordó que algunos mandos iraníes de la línea dura "están todos muertos ahora" y apuntó que "ya ha habido gran muerte y destrucción, pero aún hay tiempo para poner fin a esta masacre, con los próximos ataques ya planeados aún más brutales".

En esta línea, exigió a Irán llegar a un acuerdo "antes de que no quede nada" y salvar de ese modo "lo que una vez se conoció como el Imperio iraní"-

"No más muerte, no más destrucción, ¡simplemente háganlo, antes de que sea demasiado tarde! ¡Que Dios los bendiga a todos!", concluyó Trump.

Hamás: el ataque a Irán es "una peligrosa escalada que amenaza la estabilidad"

La organización radical islamista Hamás condenó el ataque de Israel en la madrugada local de este viernes (13.06.2025) contra más de 100 objetivos en Irán y lo calificó como "una peligrosa escalada que amenaza con desestabilizar la región".

En un comunicado, Hamás -calificado como una organización terrorista por Estados Unidos, Alemania y varios otros países y la Unión Europea- añade que las oleadas de ataques contra altos cargos iraníes, infraestructuras y científicos nucleares reflejan "la insistencia del gobierno extremista de (Benjamín) Netanyahuen arrastrar a la región a confrontaciones abiertas para satisfacer sus delirios talmúdicos".

"Esta brutal agresión constituye una flagrante violación de las normas y convenciones internacionales y reafirma una vez más que el proyecto sionista representa una amenaza existencial para toda la región, no sólo para Palestina", dice Hamás.

El grupo militante islamista, que perpetró los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023 en Israel y es respaldado por Irán, expresa además su "plena solidaridad con la República Islámica de Irán" y ofrece sus condolencias por la muertes del general Mohammad Bagheri, comandante del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas; el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hossein Salamí, y varios científicos nucleares.

"Hoy, Irán paga el precio de su firme apoyo a Palestina y su resistencia, y de su apego a su decisión nacional independiente. Esto exige una postura unificada de la nación y sus fuerzas vitales ante esta peligrosa agresión", concluye.

Hezbolá: Israel cruzó "todas las líneas rojas" y avisa del riesgo para la región

El grupo chií libanés Hezbolá, aliado clave de Teherán, y calificado como organización terrorista por Israel y Estados Unidos, alertó de que Israel ha cruzado "todas las líneas rojas" con sus ataques de este viernes contra Irán, Asimismo, alertó sobre que estos bombardeos han puesto la seguridad regional ante "graves riesgos". La Unión Europea considera organización terrorista al brazo armado de Hezbolá. Otros países, como Argentina, Australia, Canadá, Reino unido, Francia, Países Bajos y Baréin, califican a Hezbolá de organización terrorista.

"Todos los esfuerzos hechos en el último periodo para preservar la estabilidad y seguridad de la región han sido socavados y abortados por el Gobierno del enemigo, exponiendo la seguridad regional e internacional a graves riesgos que podrían llevar a consecuencias indeseables", advirtió la formación en un comunicado.

"En el último periodo, la República Islámica ha tenido cuidado ejerciendo contención y evitando ser arrastrado a las provocaciones israelíes y sus prácticas agresivas. Ha respondido a todas las iniciativas internacionales para rebajar la crisis, adhiriéndose a su derecho natural a producir energía nuclear pacífica", defendió el movimiento chií.

Por ello, el grupo radical libanés, patrocinado por Teherán, consideró que los bombardeos de esta madrugada suponen una "peligrosa escalada" en la perseverancia israelí por desafiar cualquier norma y avisó de que su "estupidez" amenaza con hacer estallar una situación complicada en toda la región de Oriente Medio.

Asimismo, denunció que la oleada de acciones no pudo ser llevada a cabo sin la aprobación y el encubrimiento de Washington.

Nueva oleada de ataques de Israel contra Irán

Israel lanzó este viernes (13.06.2025) un nuevo bombardeo contra el sitio de enriquecimiento de uraniode Natanz, en el centro de Irán, informó la televisión estatal iraní.

"Hace unos minutos, el régimen sionista volvió a atacar Natanz", indicó ese medio estatal.

Por otro lado, la agencia de noticias Mehr publicó un video que muestra llamas y humo saliendo del aeropuerto de Tabriz, en la provincia de Azerbaiyán Oriental, con la leyenda: "Aeropuerto de Tabriz en este momento".

Israel lanzó este viernes ataques contra un centenar de objetivos en Irán, incluyendo instalaciones nucleares y militares, y Teherán, la capital, en una operación que la República Islámica considera "una declaración de guerra".

Irán informó que los ataques se cobraron la vida del poderoso jefe de los Guardianes de la Revolución, Hosein Salami, y el alto comandante de ese ejército ideológico iraní, Gholam Ali Rashid, además de seis científicos nucleares. También murió el jefe del Estado Mayor, Mohamed Bagheri, según la televisión estatal.

El ataque ocurre en momentos de estancamiento en las negociaciones iniciadas en abril entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní.



Irán dice que el ataque de Israel es una "declaración de guerra"

Irán dijo que los ataques de Israel contra sus instalaciones militares y nucleares el viernes son una "declaración de guerra" y pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe.

En una carta dirigida a las Naciones Unidas, el ministro de Exteriores Abás Araqchi calificó el ataque como una "declaración de guerra" y "pidió al Consejo de Seguridad que abordara este asunto de inmediato", según informó el ministerio.



Volatilidad en los mercados por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio

Los precios del petróleo se dispararon, el oro subió con fuerza, y las bolsas europeas abrieron a la baja el viernes (13.06.2025), ante el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio por los bombardeos israelíes contra instalaciones nucleares y militares en Irán.

Irán es uno de los diez mayores productores de petróleo del mundo y los mercados reaccionaron rápidamente anticipando un caída de la oferta de crudo, con una disparada de precios.

Tras haber subido más de un 12 % durante la noche, hacia las 08H30 GMT, el barril de West Texas Intermediate para entrega en julio avanzaba un 6,53 %, hasta los 72,48 dólares. A la misma hora, el Brent del mar del Norte para entrega en agosto ganaba 6,40 %, a 73,80 dólares por barril.

"No sólo preocupan las perspectivas de las exportaciones iraníes, sino también el riesgo de interrupción del transporte marítimo por el estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico, una ruta clave para cerca del 20 % de los flujos mundiales de petróleo y una proporción aún mayor del transporte de gas natural licuado (GNL)", explica Derren Nathan, analista de Hargreaves Lansdown.

"Una quinta parte del GNL mundial transita por este estrecho", añade Ipek Ozkardeskaya de Swissquote Bank.

En este contexto, los llamados valores "refugio" se vieron favorecidos frente a las acciones, consideradas de riesgo.

Así, el oro subió 0,69 % hasta 3.409 dólares la onza, mientras las bolsas se hundían en terreno negativo.

En los primeros intercambios en Europa, París perdía un 1,13 %, Fráncfort un 1,32 % y Londres un 0,57 %. Hacia el final de la jornada en Asia, Hong Kong cedía un 0,97 %, Shenzhen un 1,10 % y Shanghái un 0,75 %. Tokio cayó 0,89 % y Seúl 0,87 %.

"La atención se centra ahora en la forma que podrían adoptar las represalias de Irán", señala Jim Reid, economista de Deutsche Bank.

La UE urge a reducir tensión ante una situación "peligrosa" en Oriente Medio

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, aseguró este viernes que la situación en Oriente Medio es "peligrosa" tras los ataques entre Israel e Irán, y llamó a todas las partes a reducir la tensión y seguir la vía diplomática.

"La situación en Oriente Medio es peligrosa. Insto a todas las partes a que actúen con moderación y eviten una nueva escalada", indicó Kallas en un mensaje a través de redes sociales.

Arabia Saudí condena enérgicamente el ataque de Israel y llama al diálogo

El ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, llamó este viernes (13.06.2025) a su homólogo iraní, Abás Araqchí, para expresar su condena ante el ataque israelí contra Irán de esta madrugada, y abordar la vía del diálogo para resolver las disputas.

"En la llamada, el ministro expresó su condena a la flagrante agresión israelí contra el territorio de la República Islámica de Irán, subrayando el rechazo del uso de la fuerza y ​​la necesidad de adoptar el diálogo para resolver las disputas", indicó en un escueto comunicado el ministerio saudí.

También indicó que los bombardeos israelíes "obstaculizan los esfuerzos encaminados a la desescalada y al logro de soluciones diplomáticas".

En un comunicado anterior, el departamento saudí reiteró que "la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad tienen la gran responsabilidad de detener esta agresión".