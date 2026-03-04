Navieras Maersk y Hapag-Lloyd suspenden reservas en el Golfo

Las navieras Maersk, danesa, y Hapag-Lloyd, alemana, anunciaron este miércoles (04.03.2026) que suspenderán las reservas en el Golfo "hasta nuevo aviso", tras evaluar los riesgos de la situación por la expansión de la guerra en Oriente Medio.

Maersk informó en un comunicado que suspende la aceptación de cargas con orígenes o con destino "en los Emiratos Árabes Unidos, Omán (todos los puertos excepto Salalah), Irak, Kuwait, Catar, Baréin y Arabia Saudita (solo Dammam y Jubail) hasta nuevo aviso".

La naviera danesa precisó que se harán excepciones para los alimentos, medicamentos y otros productos esenciales, y que la medida no se aplica a Jordania y Líbano. Además, señaló que dos de sus buques se encuentran actualmente en el Golfo.

La alemana Hapag-Lloyd tomó una medida similar. "Debido a las actuales restricciones operativas y de seguridad en la región de la zona superior del golfo (...), Hapag-Lloyd decidió implementar una interrupción inmediata de las reservas con efecto inmediato y hasta nuevo aviso para los cargueros de todo tipo", dijo la compañía en un comunicado.

Según la empresa, los países afectados son Baréin, Irak, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.