NASA rompe el silencio sobre la misteriosa evacuación médica espacial

La NASA reveló este miércoles (25.02.2026) que el comandante de la misión Crew-11, Mike Fincke, fue el astronauta que sufrió un problema de salud durante su estadía en la Estación Espacial Internacional (EEI),lo que obligó a adelantar la fecha de retorno de la nave, aunque no especificó la dolencia.

"El 7 de enero, mientras estaba a bordo de la Estación Espacial Internacional, experimenté un evento médico que requirió atención inmediata por parte de mis increíbles compañeros de tripulación", dijo Fincke en un comunicado compartido por la NASA.

Añadió que su estado "se estabilizó rápidamente" gracias a la respuesta de sus colegas y de los cirujanos de vuelo de la NASA. "El vuelo espacial es un privilegio increíble, y a veces nos recuerda lo humanos que somos", señaló.

Regreso anticipado de la misión Crew-11

El comandante de la misión indicó que actualmente se encuentra "muy bien" y continúa en Houston, en Texas, con el reacondicionamiento posterior a la misión especial, que regresó a la Tierra el pasado 15 de enero, un mes antes de la fecha programada de vuelta. El problema de salud también obligó a cancelar una caminata espacial planeada por Fincke y otro astronauta de la NASA.

De acuerdo con el testimonio de Fincke, quien no ofrece más detalles sobre el percance médico que sufrió, la agencia espacial determinó que lo más seguro era que regresara al planeta junto al resto de astronautas para que fuera evaluado con mayor detenimiento y con material médico no disponible a bordo del laboratorio orbital.

Limitaciones médicas en el espacio

En ese sentido, destacó que la máquina de ultrasonido de la estación espacial resultó útil durante la crisis médica, pero que todos querían "aprovechar las imágenes médicas avanzadas no disponibles en la estación espacial".

"El camino más seguro era un regreso anticipado para la Crew-11; no como una emergencia, sino como un plan cuidadosamente coordinado", indicó.

Primera evacuación médica de la EEI

Además de Fincke, un coronel retirado de la Fuerza Aérea que se convirtió en astronauta en 1996 y ha acumulado 549 días en el espacio a lo largo de cuatro misiones, los otros tres integrantes de la misión que permaneció cinco meses y medio en órbita eran la astronauta de la NASA Zena Cardman, el japonés de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, Kimiya Yui, y el cosmonauta ruso de Roscosmos, Oleg Platonov.

Tras el amerizaje en el Pacífico, los cuatro astronautas fueron trasladados a un hospital de San Diego antes de volar de regreso a Houston al día siguiente. Junto a ellos se encontraban a bordo de la estación espacial los astronautas Chris Williams, de la NASA, y Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikayev, de Roscosmos.