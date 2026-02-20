NASA lanzará en marzo la misión tripulada a la Luna

La NASA ha completado con éxito las pruebas de la misión Artemis II, que orbitará la Luna con cuatro astronautas a bordo. El pasado 3 de febrero se detectaron varios fallos, incluidas fugas de combustible, que obligaron a suspender el primer viaje lunar de astronautas en más de medio siglo.

Por segunda vez este mes, los equipos de lanzamiento bombearon más de 700.000 galones (2,6 millones de litros) de combustible superfrío al cohete. La NASA completó la prueba a altas horas de la noche y afirmó que la fuga de hidrógeno fue mínima, dentro de los límites de seguridad. Era la prueba más crítica durante dos días de ensayos. Hoy ha informado de que ha logrado completar todos los test, ha detenido la cuenta regresiva del lanzamiento cuando ya se había cargado el combustible y un equipo había acudido para comprobar el cierre de las escotillas de la nave espacial Orion, en la que viajarán los cuatro astronautas.

Los cuatro astronautas (Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen) observaron parte de la prueba desde el Centro de Control de Lanzamiento del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida. La tripulación tiene previsto iniciar hoy por la noche (20.02.2026) una cuarentena para limitar su exposición a posibles enfermedades antes del lanzamiento, un periodo de resguardo que está programado durante catorce días, por lo que el despegue debería realizarse a partir del próximo 6 de marzo, aunque aún no se ha fijado la fecha oficial.

La NASA ofrecerá una conferencia de prensa a las 11:00 hora local (17:00 CET), que será retransmitida en directo a través del canal de Youtube de la agencia. La nave espacial Orion que alojará a los cuatro astronautas será propulsada al espacio por el 'Sistema de Lanzamiento Espacial' (SLS, el cohete más potente construido hasta ahora por la NASA, de 98 metros de altura) y deberá dar varias vueltas a la Tierra antes de emprender un viaje de cuatro días hasta la Luna, sobrevolar el satélite y regresar, en una misión que se prolongará durante diez días, durante los cuales los astronautas tomarán en varias ocasiones el control manual de la nave para realizar varias comprobaciones y demostraciones.

Allanando el camino para llegar a Marte

Artemis II es la segunda misión del Programa Artemis tras el vuelo no tripulado que se realizó en 2022, y precede a las siguientes misiones, en las que está previsto que los astronautas vuelvan a pisar suelo lunar y comience así el establecimiento de la presencia permanente en el satélite natural de la Tierra y la construcción de la estación orbital Gateway.

Según el nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman, ya promete rediseñar las conexiones de combustible entre el cohete y la plataforma antes del próximo lanzamiento de Artemisa III, que ya sí que incluirá, en pocos años, que dos astronautas desembarquen cerca del polo sur lunar. "No lanzaremos a menos que estemos listos y la seguridad de nuestros astronautas seguirá siendo nuestra máxima prioridad", declaró la semana pasada en X.

La estación Gateway, además de 'conectar' y coordinar las misiones entre la Tierra y la Luna, servirá para realizar numerosos experimentos científicos fuera de la magnetosfera terrestre y para probar tecnologías que pueden ser clave para viajes más largos y servir de paso intermedio para futuras misiones tripuladas -entre ellas a Marte-, dentro de un proyecto internacional que lidera la NASA e involucra a numerosas agencias.

Pequeños fallos durante el ensayo

Sí se registraron algunos problemas, ya que al inicio de las operaciones de abastecimiento de combustible, los equipos experimentaron una pérdida de comunicaciones terrestres en el Centro de Control de Lanzamiento, y los operadores recurrieron temporalmente a métodos de comunicación de respaldo para mantener la seguridad de las actividades de carga del combustible hasta que se restablecieran los canales de comunicación normales, pero los ingenieros lograron aislar el equipo que causó el problema.

Durante los próximos días, los técnicos utilizarán grúas para instalar plataformas de acceso temporales en el lanzador móvil, y esas plataformas les permitirán acceder a los segmentos superiores de los propulsores de cohetes sólidos del 'SLS' y al tanque intermedio para realizar el mantenimiento del sistema de terminación de vuelo y volver a probarlo para que cumpla con todos los requisitos de seguridad, ha subrayado la NASA.

La Agencia ha explicado que las plataformas se desarrollaron a partir de las lecciones aprendidas durante la misión Artemis I y permiten a la NASA completar las pruebas completas del sistema de seguridad desde la plataforma de lanzamiento, sin necesidad de regresar al Edificio de Ensamblaje de Vehículos del Centro Espacial Kennedy de la NASA para realizar nuevas pruebas.