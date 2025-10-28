NASA descubre que la Tierra se ha vuelto más oscura en las últimas dos décadas

La Tierra se ha vuelto más oscura entre 2001 y 2024, reflejando cada vez menos luz solar, según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El fenómeno, advierten los investigadores, es especialmente marcado en el hemisferio norte, donde el planeta ha perdido mayor parte de su capacidad reflectante.

Un equipo liderado por Norman Loeb del Centro de Investigación Langley de la NASA en Hampton, en el estado estadounidense de Virginia, descubrió esta desigualdad previamente desconocida entre los hemisferios norte y sur después de analizar datos satelitales.

En general, el hemisferio sur gana energía radiativa en la parte superior de la atmósfera en promedio, mientras que hay una pérdida neta en el hemisferio norte, escribió el grupo de investigación.

Sin embargo, estudios anteriores indicaban que este desequilibrio es compensado por circulaciones atmosféricas y oceánicas que transportan energía a través del ecuador desde el hemisferio sur al hemisferio norte.

Disminución del albedo superficial en el hemisferio norte

El estudio actual muestra ahora que las circulaciones atmosféricas y oceánicas no han podido compensar completamente las diferencias durante las últimas dos décadas.

Con una captación promedio de energía de la radiación solar de 240 a 243 vatios por metro cuadrado, una divergencia de 0,34 vatios por metro cuadrado por década no es mucho. Sin embargo, el valor es estadísticamente significativo, escribió el equipo.

Los desarrollos diferentes en los hemisferios norte y sur se atribuyen a cambios en el vapor de agua y las nubes en la atmósfera, así como a cambios en el albedo, la reflectividad de las superficies, en la superficie terrestre.

Por ejemplo, el hielo y la nieve reflejan más radiación solar que las rocas o el agua. Según el estudio, la disminución en la concentración de hielo marino y la cobertura de nieve en el hemisferio norte ha contribuido al oscurecimiento.

Incendios forestales en Australia y erupción volcánica en el Pacífico Sur

Además de estos factores, la interacción entre la radiación y los aerosoles (partículas suspendidas diminutas) hace la mayor contribución a la diferencia.

Estas partículas actúan como núcleos de condensación para la formación de nubes, lo que a su vez promueve la reflexión de la radiación solar.

Los investigadores explicaron la tendencia observada afirmando que, en el hemisferio norte, la contaminación por partículas finas ha disminuido significativamente debido a medidas de protección ambiental, como en Europa, Estados Unidos y China.

En contraste, en el hemisferio sur, los incendios forestales en Australia y la erupción del volcán Hunga Tonga en el Pacífico sur en 2021 y 2022 han llevado a una mayor cantidad de aerosoles.

Hallazgos importantes para los modelos climáticos

Los científicos habían asumido previamente que las diferencias en el oscurecimiento entre los dos hemisferios también serían compensadas por cambios en la cobertura de nubes.

Sin embargo, el estudio sugiere que el papel de las nubes en mantener la simetría hemisférica podría ser limitado. Comprender estas relaciones también es importante para mejorar los modelos climáticos, enfatizaron los investigadores.