Murió María Nieves, icónica bailarina argentina de tango

La bailarina y coreógrafa María Nieves, legendaria figura del tango en Argentina, falleció a los 91 años este domingo (19.04.2026), informaron fuentes de la cultura en Buenos Aires sin especificar la causa del deceso.

La artista se transformó en figura relevante del tango bailando en pareja desde la década del 50 con Juan Carlos Copes, su esposo entre 1964 y 1973, fallecido en 2021 por coronavirus,

Además de llevar el tango por todo el mundo, Nieves participó en múltiples espectáculos internacionales.

Al anunciar su fallecimiento en redes sociales, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, definió a la bailarina como "figura imprescindible del tango argentino y una de sus más grandes embajadoras en el mundo".

La Asociación Argentina de Actores lamentó también la partida de la artista.

"Dueña de un estilo profundamente expresivo, fue una de las máximas exponentes del tango", señala el mensaje difundido por la asociación en su cuenta de X.

"Su camino comenzó en las milongas barriales y creció hasta conquistar teatros de Broadway, París y Tokio. Junto a Juan Carlos Copes formó una dupla histórica que revolucionó el tango escénico", agrega.

Nacida en el barrio porteño de Saavedra en septiembre de 1934, Nieves era de origen humilde y fue una figura clave para el reconocimiento del tango a nivel internacional.

En su dupla con Copes transformaron el espectáculo Tango Argentino, que se estrenó en 1983 en París y que estuvo en cartelera por más de una década en varios escenarios internacionales incluido Broadway, en una pieza clave del renacer internacional del género surgido en el Río de la Plata.

Su imagen y estilo de danza quedaron inmortalizadas en películas como "Funes, un gran amor",

"Assassination Tango", "Solamente ella", "Detrás de un largo muro" y "Un tango más", entre otras.