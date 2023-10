Mujeres soldado de Ucrania denuncian discriminación

"Formalmente, todos los puestos están abiertos a las mujeres"

Acoso sexual en el trabajo

Julia Mykytenko recuerda las indirectas y bromas inapropiadas de sus compañeros al principio de su carrera. "Tenía que reaccionar con dureza en esos casos, no me quedaba otra. Mi marido, que también era militar, me ayudaba con consejos, me apoyaba emocionalmente y también me protegía físicamente. Pero cuando cayó, varios oficiales hicieron comentarios totalmente inapropiados", cuenta. Esta fue una de las razones por las que cambió de lugar de servicio.