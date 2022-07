Mujer china agregó a Wikipedia cientos de artículos falsos sobre Rusia

Por Deutsche Welle | 30 de junio de 2022, 17:47 PM

Durante diez años, una misteriosa colaboradora china de Wikipedia que se hace llamar "Zhemao" publicó en el portal entradas ficticias sobre la historia de Rusia, escribiendo más de 200 artículos y contribuyendo en cientos de otros, informa la publicación china en inglés Sixth Tone.

Según informa Futurism, la mujer se limitó a reinventar partes de la historia rusa, y también china, a fantasear con las rivalidades eslavas o a idear historias convincentes sobre la dinastía Qing.

De acuerdo con el medio, la red de mentiras que ha tejido Zhemao, que utilizaba múltiples cuentas para crear estas entradas falsas, o añadir detalles falsos a las reales, a veces para añadir autenticidad a sus entradas falsas, es "una obra asombrosa, aunque sea completamente inventada".

Ahora, según informes, los editores de Wikipedia se han dado cuenta de las cuentas falsificadas y los mensajes falsos han sido borrados.

Desenmascaran a la misteriosa colaboradora china

El usuario Yifan de Zhihu, un sitio web chino de preguntas y respuestas, se dirigió a Wikipedia en busca de un poco de inspiración histórica mientras escribía una novela. Yifan, novelista de fantasía, encontró una entrada sobre la mina de plata de Kashen, que funcionaba con 40.000 trabajadores, que le pareció una mina de oro interesante para su libro.

"Tras descubrir esta información", escribió en Zhihu, "tuve buen ojo para enseñársela a un grupo de amigos, y entonces me encontré con el problema".

La mina de plata de Kashen, le informaron sus amigos tras una pequeña investigación, no existía. Investigando a la usuaria que creó la página, pronto descubrieron que las versiones en chino de las entradas de historia rusa que ella había editado solían ser mucho más largas y detalladas que sus homólogas en ruso. Muchos de los detalles eran simplemente mentira.

"Las entradas de la Wikipedia china son más detalladas que las de la Wikipedia inglesa e incluso que las de la Wikipedia rusa", escribió Yifan.

"Caracteres que no existían en la versión inglesa de la Wiki aparecen en la Wiki china. Estos personajes se mezclaban con figuras históricas reales, de modo que era casi imposible distinguir lo real de lo falso", agregó.

Disculpa pública

Después de que Wikipedia se diera cuenta de la artimaña, gracias al trabajo investigativo de Yifan y sus amigos, Zhemao publicó una disculpa pública.

"Como dice el refrán, para decir una mentira, hay que decir más mentiras", se lee en la disculpa, según la traducción del medio estatal chino Sixth Tone. "Me resistí a borrar los cientos de miles de palabras que escribí, pero como resultado, acabé perdiendo millones de palabras, y mi círculo de amigos académicos se derrumbó", agregó.

"Respondiendo a la motivación y a los detalles: la principal motivación es querer aprender de verdad, así que aprender de otras personas", escribió, según reporta IFL Science, admitiendo también haber fingido ser taiwanesa en Internet.

"Los problemas que he causado son difíciles de compensar, así que tal vez un baneo permanente sea la única opción. Mis conocimientos actuales no son suficientes para ganarme la vida, así que en el futuro aprenderé un oficio, trabajaré honestamente y no volveré a hacer cosas ilusorias como ésta."

Zhemao añadió que no intentará burlar la prohibición utilizando VPNs. Afirmó que "estoy a punto de dar a luz, y mi familia está sometida a una gran presión económica", lo que hace que editar Wikipedia con otros detalles inventados sea un imposible en términos de gestión del tiempo.

Editado por Felipe Espinosa Wang.