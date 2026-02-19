Muestran al público por primera vez los huesos de san Francisco de Asís

En el 800 aniversario de la muerte de san Francisco de Asís, sus reliquias se exhibirán al público durante un mes entero. Este 21 de febrero, el delegado Papal, el cardenal Ángel Fernández Artime, transportará el ataúd de plexiglás desde la cripta hasta la iglesia inferior de la Basílica de San Francisco en una ceremonia solemne. Hasta el 22 de marzo, personas de todo el mundo están invitadas a participar en la "exhibición" de los huesos, porosos y ennegrecidos por el tiempo y la humedad.

"Con este evento, no buscamos satisfacer ningún tipo de sensacionalismo, sino ofrecer una experiencia con una base espiritual y teológica", aclara el capellán Thomas Freidel, miembro de los Frailes Menores Franciscanos durante casi 40 años y coorganizador del evento.

Desde el lanzamiento del sitio web "San Francesco vive" el 4 de octubre, ya se han registrado más de 370.000 personas, de un máximo de 400.000, para ver la muestra.

Un recorrido con trascendencia

Tras una breve introducción histórica y espiritual, los grupos acceden al altar de la iglesia inferior, donde se colocará el ataúd con las reliquias. Al final, en zonas designadas de la iglesia, con sus singulares frescos románicos, habrá oportunidades para la oración, la confesión, la bendición personal y la renovación de los votos bautismales.

Al otro lado del patio, los visitantes se dirigen a la iglesia superior, de estilo gótico, donde se celebrarán servicios religiosos católicos varias veces al día durante todo el año del aniversario. También habrá conciertos, una peregrinación juvenil dedicada y peregrinaciones organizadas por diversos grupos y diócesis. El papa León XIV también ha anunciado su intención de visitarla, aunque la fecha aún está por determinar.

Millones visitan al santo cada año

Para la exposición de las reliquias, se ha instalado una gran carpa en la explanada de la basílica que sirve de zona de espera para 1.500 personas. Más de 100 voluntarios se encargan de los controles de entrada y ofrecen asistencia de todo tipo. Los aproximadamente 55 franciscanos, liderados por el hermano Thomas, reciben el apoyo de 25 frailes de todo el mundo.

Incluso en años normales, alrededor de cinco millones de visitantes acuden al lugar donde vivió y trabajó el embajador radical de la humildad, la pobreza y el amor. Muchos de estos visitantes de todo el mundo conocen muy poco sobre el fundador de la orden, quien fue canonizado tan solo dos años después de su muerte, explica Freidel, que es capellán de peregrinaciones. "La gente percibe a Francisco como una especie de figura idealizada, que encarna lo que debería ser importante para todos en la vida: la conexión con Dios, el compromiso con la paz y la justicia, el respeto por la creación y la reconciliación entre las religiones".

Restos olvidados durante siglos

La basílica de Asís ofrece muchas oportunidades para conocer a Francisco. Su vestimenta original se conserva en la iglesia inferior. En muchos lugares, el hábito gris está remendado y dañado. También se exhiben una carta del santo, quien renunció a su vida como hijo de un rico comerciante por una vida de absoluta pobreza, así como su regla manuscrita.

En la cripta inferior se encuentra el altar sobre el que reposa el sarcófago con la inscripción "San Francisco". En 1230, cuatro años después de la muerte de Francisco, su cuerpo fue trasladado de la Basílica de Santa Clara a la iglesia inferior y enterrado a 3,5 metros de profundidad en tierra y roca, tapiado, sellado y casi olvidado, durante casi 600 años.